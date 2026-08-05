Orhus je pobijedio Sabah 2:1 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, što je rezultat koji veoma interesuje navijače Zvezde. Veljko Simić, bivši ofanzivac crveno-bijelih, dao gol za Azerbejdžance.

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Šampion Danske Orhus pobijedio je 2:1 (1:0) u uzbudljivom meču protiv prvaka Azerbejdžana Sabaha u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je duel potencijalnih protivnika Crvene zvezde, jer će pobjednik igrati protiv boljeg iz dvomeča Hapoel Ber Ševe i crveno-bijelih, u kojem Izraelci vode 1:0 pred revanš u utorak na "Marakani".

Danski tim je dva puta poveo golovima Džejmsa Bogerea (18), napadača iz Ugande i ispostavilo se da je to bilo dovoljno za pobjedu. Sredinom drugog dijela meča, izjednačenje gostima iz Azerbejdžana donio je bivši ofanzivac Crvene zvezde Veljko Simić, golom u 66. minutu. A, onda je u finišu nastala potpuna drama.

U sudijskoj nadoknadi ponovo se zatresla mreža Danaca i bilo je neriješeno golom Francuza Stiva Solvea, ali je taj gol bio poništen i Azerbejdžanci su ipak ostali bez remija.

Slovenački arbitar Rade Obrenović dugo je sa saradnicima provjerao situaciju u sudijskoj nadoknadi i ipak poništio drugi pogodak Sabaha, procijenivši da mu je prethodio ofsajd. U tim trenucima dres gostiju nosio je i bivši krilni napadač Partizana Ksander Severina, koji je ušao kao rezervista u 79. minutu.

Revanš u dansko-azerbejdžanskom dvomeču biće odigran u utorak od 18 časova, dva sata prije početka utakmice Zvezda - Hapoel na "Marakani". Pobjednik će iz Ljutice Bogdana u Skandinaviju ili na granicu Azije i Evrope, dok će poraženi u plej-of za Ligu Evrope gdje ga čeka dvomeč protiv češkog tima Viktorije Plzenj.