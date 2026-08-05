Iran planira da napada centre podataka za vještačku inteligenciju na Bliskom istoku, riječ je o kompanijama koje su u vlasništvu najvećih američkih tehnoloških giganata.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Iran ima novu strategiju u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama - organizovani napadi na centre podataka za vještačku inteligenciju na Bliskom istoku, piše "CNN". Iran je dosad gađao rafinerije, naftovode i turističke objekte u regionu, a sada je vrh režima u Teheranu promijenio plan i usmjerio je sve resurse na infrastrukturu koja pokreće "ključne tehnološke inovacije u budućnosti" kako se navodi u tekstu "CNN-a".

Nedavno je Iran izveo napad na "AWS" centar u vlasništvu "Amazona" u Bahreinu na Bliskom istoku. Satelitski snimci nakon napada potvrdili su velika oštećenja na tom objektu.

Iran je nedavno objavio i spisak od 29 velikih tehnoloških kompanija koje su u vlasništvu "Amazona", "Gugla", "Majkrosofta", "Envidije" i "Palantira". Za Iran je su to od nedavno legitimni vojni ciljevi jer te kompanije pružaju usluge američkim vojnim i obavještajnim projektima.

Ove tehnološke mete Irana se nalaze na Bliskom istoku, u zemljama Persijskog zaliva koje su se u prethodnim godinama pozicionirale kao treći globalni centar industrije vještačke inteligencije uz Sjedinjene Američke Države i Narodnu Republiku Kinu. Saudijska Arabija ulaže ogroman dio svog državnog investicionog fonda u razvoj vještačke inteligencije, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su sa Sjedinjenim Državama dogovorili projekat "Stargejt" vrijedan 500 milijardi dolara!

Ukupno su sve zemlje Persijskog zaliva obećale više od dva biliona dolara investicija u razvoj tehnologija uz pomoć vještačke inteligencije. Sjedinjene Države imaju veliki izazov pred sobom u vidu zaštite svih ovih kompanija i objekata jer se tu nalazi dosta skupa računarska oprema.