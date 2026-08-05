"Tukla sam ga na ulici nogama i rukama": Pjevačica prebila taksistu, otkrila šokantne detalje incidenta

Pjevačica Angellina otkrila je šokantne detalje incidenta sa taksistom.

Izvor: Instagram printscreen/angellinaofficial

Pjevačica Angellina je u iskrenom razgovoru otkrila detalj iz privatnog života koji javnost do sada nije znala. Naime, prisjetila se neprijatne situacije iz noćnog izlaska kada je sa drugaricama ušla u taksi, gdje je zbog neprimjerenog ponašanja vozača u sebi probudila stranu za koju ni sama nije znala da postoji.

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"Čudno mi je što se saznalo za to. Dakle, jedne večeri smo drugarice moje i ja krenule u grad i nahvatale smo divljaka i brzo je nakucalo novca, za vožnju od kilometar i nešto više htio je da naplati više. Naravno, pošto sam iz Beograda, znala sam kako se kreću cijene pa sam mu nagovijestila da račun treba da bude manji, na šta je on rekao: ''Ako nemate, ostavite mi drugaricu'. Baš je bio bezobrazan i meni tu pukao film i rekla sam drugaricama da napuste vozilo, kako bih riješila sve sa njim nasamo", rekla je Anđela.

"Vikala sam i rekla mu da mu taksi neće biti plaćen zbog takvog ponašanja. Htjela sam da zovem policiju, toliko sam bila bijesna. Držala sam novac u rukama i on je krenuo da mi otima i odmah sam počela da se branim, ne znam odakle mi snaga, tukla sam ga na ulici nogama i rukama. Sve što sam ikada vidjela i naučila što se tiče samoodbrane sam iskoristila, tako da je on pobjegao vrzo brzo. Prebila sam ga i ulubila mu auto. Baš sam iznenadila sebe tom reakcijom. Čika se nije lijepo proveo, otišao je kući povrijeđen - izjavila je Angellina.

Pjevačica je svojevremeno govorila i o svom ljubavnom životu.

"Srećna sam, zadovoljna, ne bih ja tu ništa mijenjala. Meni kad neko spomene svadbu, meni se dlanovi znoje. Nije mi ta svadba nešto bitan faktor. Voljela bih intimno vjenčanje, plažica, romantično, manje ljudi. Na svadbi neće biti slikanja, ja želim da uživam", rekla je za Blic.