Rafael Grosi upozorio da su napadi na nuklearna postrojenja neprihvatljivi i da nose rizik od ozbiljne nuklearne nesreće

Izvor: Telegram/screenshot/РИА Новости

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da su nivoi zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje i dalje u granicama normale, nakon što je Rusija optužila Ukrajinu za napad dronom na dio postrojenja.

Stručnjaci IAEA, koji su stacionirani u elektrani, obišli su pogođeni dio objekta i konstatovali određena oštećenja, uključujući ostatke izgorjelih optičkih vlakana, oštećen metalni otvor za pristup i više fragmenata krhotina.

Uprava elektrane, koju je postavila Moskva, kao i direktor ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov, saopštili su da je dron pogodio turbinsku salu šestog reaktorskog bloka.

Ruska strana za incident je optužila ukrajinsku vojsku, navodeći da je korišćen dron navođen optičkim vlaknima. Ukrajina je odbacila te tvrdnje, ocjenjujući ih pokušajem „nuklearne ucjene“ od strane Rusije.

Nuklearna elektrana Zaporožje, koja se nalazi na jugoistoku Ukrajine, najveća je u Evropi. Posjeduje šest reaktora ukupnog kapaciteta oko 6.000 megavata.

Ruske snage preuzele su kontrolu nad elektranom u februaru 2022. godine, nakon čega su svi reaktori iz bezbjednosnih razloga ugašeni.

Direktor IAEA Rafael Grosi upozorio je da su ovakvi incidenti ozbiljna prijetnja nuklearnoj bezbjednosti.

„Juče se dogodio ozbiljan incident koji je ugrozio ključne principe nuklearne bezbjednosti. Napadi na nuklearne lokacije su neprihvatljivi i moraju prestati kako bi se spriječio veoma realan rizik od nuklearne nesreće koja nikome ne bi koristila“, poručio je Grosi.