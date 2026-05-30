Ukrajinski dronovi pogodili su više ciljeva na teritoriji Rusije, uključujući vojni aerodrom u Taganrogu i naftne objekte u Armaviru, gdje su izbili požari. Ruske vlasti navode da je pričinjena šteta, dok se okolnosti napada i dalje utvrđuju.

Izvor: X/Gerashchenko_en

Ukrajinske snage izvele su nove napade na teritoriju Rusije, saopštili su ukrajinski vojni izvori. Prema navodima komandanta Snaga za bespilotne sisteme Roberta Brovdija, poznatog po nadimku "Mađar", na vojnom aerodromu u Taganrogu uništen je lansirni sistem "Iskander", kao i dva mornarička izviđačka i protivpodmornička aviona Tu-142.

❗️Ukrainian Unmanned Systems Forces destroyed a Russian Iskander missile complex and two Russian Tu-142 strategic bomber aircraft last night.



The aircraft was destroyed at Taganrog military airfield. The Iskander complex was destroyed at its launching position near Taganrog.pic.twitter.com/TBv7V4yBt9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)May 30, 2026

Brovdiji je naveo da je lansirno vozilo pogođeno u blizini Taganroga, a dodao je i da "rezultat nije bio ograničen samo na navedene ciljeve - čak je i voda zasvijetlela".

Ruske vlasti saopštile su da su tokom noći dronovi gađali luku u Taganrogu i skladište nafte u Armaviru, gdje je izbio požar koji je kasnije stavljen pod kontrolu.

Guverner Rostovske oblasti potvrdio je da su požari ugašeni i da nije bilo curenja nafte, dok su dvije osobe lakše povrijeđene. Ruske vlasti navode i da je oboreno oko 50 dronova u različitim delovima regiona, uz manju materijalnu štetu.