Ukrajinske snage izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama duboko unutar ruske teritorije, a glavna meta bila je strateški važna rafinerija nafte u Saratovu.

Izvor: X/@KShevchenkoReal/@Gerashchenko_en

Ukrajinska vojska navodno je tokom noći sa petka na subotu izvela napad dronovima na rafineriju nafte u ruskom gradu Saratovu, izvestili su ruski Telegram kanali i lokalni mediji. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video-snimci koji prikazuju plamen i gust crni dim iznad grada.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin je oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu upozorio stanovnike na mogući napad bespilotnih letelica i najavio aktiviranje sistema protivvazdušne odbrane.

Kasnije je potvrdio da je tokom napada oštećen jedan objekat civilne infrastrukture, ali nije otkrio o kakvom se objektu radi niti njegovu lokaciju. Prema njegovim rečima, u napadu nije bilo povrijeđenih.

Rusija tvrdi da je srušila više od 200 dronova

Napad se, prema dostupnim informacijama, odvijao u nekoliko talasa tokom noći. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli ukupno 216 ukrajinskih dronova iznad deset ruskih regija, uključujući Saratovsku oblast, kao i iznad okupiranog Krima i Azovskog mora, piše Kijev independent.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Ukraine strikes Russia’s Saratov Oil Refinery again overnight, with fires raging at multiple impact sites after drones hit the critical ELOU-AVT-6 primary crude processing unit.

This marks roughly the 15th Ukrainian attack on the facility (one of the most…pic.twitter.com/u5t5jTTwKs — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal)May 31, 2026

Rafinerija u Saratovu proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, među kojima su benzin, dizel-gorivo, lož-ulje i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, postrojenje je 2023. godine preradilo približno 4,8 miliona tona sirove nafte.

Napadi prijavljeni i u Rostovskoj i Kirovskoj oblasti

Ruski Telegram kanali izvestili su i o napadu na skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan. Istovremeno su dronovi navodno pogodili i objekat u Kirovskoj oblasti. Guverner oblasti Aleksandar Sokolov potvrdio je da je nakon napada izbio požar, ali nije bilo žrtava.

Na društvenim mrežama objavljene su i fotografije velikog oblaka dima iznad područja stanice Lazarevo, važnog logističkog čvorišta za transport sibirske nafte prema centralnoj Rusiji i baltičkoj luci Primorsk.

Ukrajina se za sada nije oglasila

Nezavisna potvrda navoda o napadima za sada nije dostupna, a ukrajinske vlasti i vojska nisu komentarisale izvještaje. Takođe nije poznat razmjer eventualne štete nastale tokom napada.

Drones struck the Saratov Oil Refinery - one of Russia’s oldest refineries with a processing capacity of about 5 million tons per year.



It produces more than 20 types of petroleum products, including gasoline, diesel fuel, fuel oil, vacuum gas oil, and technical sulfur.pic.twitter.com/3C7wEex8dL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)May 31, 2026

Saratov je jedno od važnijih industrijskih središta u Rusiji. Grad se nalazi oko 150 kilometara od granice sa Kazahstanom i približno 600 kilometara istočno od linije fronta u Ukrajini.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, rafinerija u Saratovu više puta je bila meta ukrajinskih napada. Poslednji veći napad zabilježen je u martu ove godine, kada je zbog udara dronova privremeno obustavljena proizvodnja.

Ukrajina poslednjih mjeseci sve češće koristi domaće bespilotne letelice za napade duboko unutar ruske teritorije, a mete su uglavnom rafinerije, skladišta goriva, logistički centri i objekti povezani sa vojnom industrijom. Prema podacima koje je prikupio poljski medij Vot tak, ukrajinske snage su od početka rata izvele najmanje 159 napada na ruske rafinerije nafte.