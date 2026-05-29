Ruski Orešnik, koji je Moskva predstavljala kao jednu od svojih najmodernijih raketa, našao se pod lupom ukrajinskih stručnjaka nakon što su analize pokazale da sadrži djelove proizvedene godinama prije nego što je prvi put predstavljen javnosti.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Analiza ostataka ruske balističke rakete Orešnik pokazala je da sadrži ključne komponente proizvedene pre 2016. godine, čime se dovode u pitanje tvrdnje Moskve da je riječ o potpuno novom naoružanju, saopštio je poverenik ukrajinskog predsjednika za sankcije Vladislav Vlasiuk.

Vlasiuk je govorio na događaju u Kijevu na kojem su stručnjaci predstavili djelove pronađene u ruskim raketama i dronovima korišćenim u napadima na Ukrajinu. Među izloženim predmetima nalazili su se ugrađeni računar i procesorska jedinica rakete Orešnik, upotrebljene u napadu na Lavovsku oblast u januaru.

"Kada smo analizirali raketu, bili smo veoma iznenađeni jer Rusija tvrdi da je riječ o veoma novom sistemu. Ova raketa nije tehnološki vrhunac", rekao je stručnjak Petro, koji iz bezbjednosnih razloga nije želeo da otkrije puno ime.

Russian “Oreshnik” IRBM assembled from outdated components



Ukrainian specialists have examined the wreckage of the new Russian ballistic missile “Oreshnik” and found that it was built using old parts.



— Visegrád 24 (@visegrad24)May 29, 2026

Prema njegovim riječima, predstavljeni djelovi rakete proizvedeni su 2017. godine, dok svi elektronski sklopovi potiču iz 2016. godine. Neke od komponenti proizvela je beloruska kompanija Integral.

Orešnik je balistička raketa srednjeg dometa za koju se vjeruje da predstavlja modifikovanu verziju rakete Rubež. Opremljena je inercijalnim navigacionim sistemom, zbog čega ne koristi satelitsko navođenje.

Rusija je prvi put upotrebila Orešnik protiv Ukrajine u novembru 2024. godine, kada je gađan Dnjepar. Poslednji put raketa je korišćena u napadu na Belu Cerkvu, grad udaljen oko 80 kilometara južno od Kijeva.

Petro tvrdi da je raketa prvobitno projektovana za nošenje nuklearne bojeve glave, zbog čega nije naročito precizna u konvencionalnim napadima.

"Ipak, ne treba je potcenjivati. Riječ je o zastrašujućem oružju. To je strateška balistička raketa koju je gotovo nemoguće oboriti, a sistemi elektronskog ratovanja ne mogu da je ometaju", upozorio je Vlasiuk.

Ukrajinski zvaničnici navode da, uprkos sankcijama, i dalje pronalaze zapadne komponente u ruskim raketama i dronovima. Među identifikovanim djelovima nalaze se proizvodi iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Švajcarske i Japana.

Istovremeno, prema njihovim tvrdnjama, Rusija je primorana da deo zapadnih komponenti zamjenjuje kineskim alternativama.

"Pronađeni uzorci pokazuju da dosadašnje mjere nisu dovoljne. Ako pogledamo broj raketa i dronova koji se koriste, svaki mjesec ove godine bilježi veći broj nego isti mjesec prošle godine", zaključio je Vlasiuk.

