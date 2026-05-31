U Bečeju je u porodičnoj kući došlo do ubistva, kada se sumnja da je 17-godišnji M. G. nakon svađe i fizičkog obračuna usmrtio svog oca Jovana G. (54).

U četvrtak oko 20 časova, u Bečeju, došlo je do ubistva kada je, kako se sumnja, sin M. G. (17) zadavio oca Jovana G. (54) u porodičnoj kući. Sumnja se da je ubistvu prethodila svađa, a zatim i fizički obračun.

Nakon ubistva, sin je pozvao policiju i prijavio da misli da mu je otac mrtav. Komšije ove porodice ispričale su da su šokirane nakon što su saznale šta se dogodilo, kao i da su čule da je žrtva zapravo napala suprugu, kada je naišao sin i došlo do sukoba između njih dvojice.

Podsjetimo, ubistvo se dogodilo u Šumskoj ulici, a mladić je sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. On je rekao da se potukao sa ocem i naveo da postoji velika mogućnost da ga je ubio. Navodno je mladić ispričao da je „pokušao da smiri oca polugom na vratu“.

„Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je pretukao. Bukvalno je policajcima rekao: ‘Možda sam ga udavio’. Prema njegovim riječima, nakon što je udario oca, čovjek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga smiri tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio“, ističe izvor.

„Socijalno ga je sklonilo, ali je dolazio danima“

Stanovnici Bečeja kažu da su šokirani onim što se dogodilo u njihovom, inače, mirnom mjestu.

„Apsolutno sam iznenađen. Svi mi smo ga znali lično i bili dobri sa njim. On je bio, da kažem, sportski tip. Momak koji je volio basket, koji je živio za basket. Desilo se, eto. Mislim da je to neka porodična tragedija za koju niko ne može da sudi. Mi smo u nevjerici. Sjedjeli smo ovdje sinoć do ponoći, dok su bile policijske patrole i pogrebna služba. U šoku smo, stvarno“, kaže jedan mještanin.

Drugi mještanin navodi da je M. G., otac tinejdžera, ranije bio udaljen iz kuće od strane Centra za socijalni rad, ali da je posljednjih dana dolazio.

„Viđali smo ga ovdje kako prolazi. Sad sam pričao sa kolegom, kažu da je napao majku i da je sin odreagovao kako je odreagovao. Niko tu nije bio agresivan, nego majka više nije mogla da živi sa njim. Tukao ju je već nekoliko puta i za to smo čuli, ali posljednjih pola godine ništa se nije pričalo o njima jer oca nijesmo viđali. Onda smo počeli ponovo da ga viđamo i rekli smo – vratio se. Prošao je jednom, dva puta, pa opet prije nekoliko dana. Ja sam sjedio tu, otišao sam, a sat-dva kasnije to se i dogodilo“, ispričao je mještanin.

Određen mu pritvor do 30 dana

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Njemu je, nakon saslušanja, nadležni sudija Višeg suda u Zrenjaninu odredio pritvor, koji prema tom rješenju može trajati najduže 30 dana.