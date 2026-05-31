Predstavnici njemačkog biznisa i političari AfD-a učestvovaće na ekonomskom forumu, uz poruke da Zapad ne smije prepustiti rusko tržište Aziji

Nakon četiri godine odsustva zbog rata u Ukrajini, predstavnici njemačke poslovne zajednice i političari krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) učestvovaće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji će od 3. do 6. juna biti održan pod pokroviteljstvom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kako prenosi DPA, jedna od tema ovogodišnjeg foruma biće uloga kulture kao mosta saradnje u vremenima krize, dok će značajan fokus biti stavljen na budućnost ekonomskih odnosa sa Rusijom.

Predsjednik Njemačko-ruske privredne komore Matijas Šep poručio je da Njemačka želi da sačuva ekonomske veze sa Rusijom i zaštiti imovinu njemačkih kompanija vrijednu više od 100 milijardi eura.

„Želimo, kao i druge velike zapadne zemlje, da održimo ekonomski most prema Rusiji“, rekao je Šep.

On smatra da Zapad ne bi trebalo dugoročno da prepusti rusko tržište i njegove prirodne resurse azijskim zemljama, navodeći da su kineski investitori samo u prvom kvartalu ove godine osnovali 1.400 novih kompanija u Rusiji.

Među njemačkim učesnicima foruma biće i predstavnici kompanija koje i dalje posluju u Rusiji, uključujući proizvođača mliječnih proizvoda EkoNiva i trgovački lanac Globus.

Prema podacima organizatora, oko 1.600 njemačkih kompanija i dalje je aktivno na ruskom tržištu, a njihov prošlogodišnji promet procjenjuje se na oko 20 milijardi eura.

Na forum su pozvani i političari AfD-a, među kojima su Markus Fronmajer, Jerg Urban i poslanik Evropskog parlamenta Petr Bistron.

Fronmajer je poručio da Njemačka mora više pažnje posvetiti sopstvenim ekonomskim interesima, bez obzira na aktuelne političke okolnosti.

„Svjestan sam da se na ovo putovanje gleda sa osjetljivošću, ali moje učešće ne znači podršku ratu u Ukrajini“, rekao je on.

Prema rezultatima nove ankete Njemačko-ruske privredne komore, gotovo sve članice te organizacije planiraju da nastave poslovanje u Rusiji, dok je oko tri četvrtine ispitanika izrazilo zadovoljstvo rezultatima poslovanja uprkos sankcijama.

Podsjetimo, trgovinska razmjena između Njemačke i Rusije prošle godine pala je ispod 10 milijardi eura, dok je prije početka rata u Ukrajini 2021. godine iznosila gotovo 60 milijardi eura.