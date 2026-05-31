Nikušor Dan saopštio da je vještačenje potvrdilo da je riječ o dronu tipa „Geranj-2“, a o incidentu će biti obaviješteni NATO i Evropska unija

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan objavio je da je zvanična ekspertiza potvrdila da je bespilotna letjelica koja je pala na stambenu zgradu u gradu Galac ruski dron kamikaza tipa „Šahid“, odnosno „Geranj-2“.

Rumunski predsjednik je na društvenim mrežama objavio fotografije ostataka letjelice, navodeći da tehnička analiza domaćih stručnjaka ne ostavlja prostor za sumnju u njeno porijeklo.

Prema njegovim riječima, na pronađenim djelovima uočeni su natpisi na ćirilici, dok elektronske komponente, navigacioni sistemi, kontroleri i motor odgovaraju dronovima „Geranj-2“ koji su ranije pronalaženi na teritoriji Rumunije.

Dan je naglasio da je incident u kojem je pogođena stambena zgrada, uz povrijeđene građane i materijalnu štetu, izuzetno ozbiljan.

„Bezbjednost građana i nepovredivost nacionalne teritorije temeljne su obaveze države koje ćemo braniti sa maksimalnom odlučnošću“, poručio je rumunski predsjednik.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



Pe fragmentele…pic.twitter.com/0ICBAEpSF6 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)May 31, 2026

On je dodao da će zvanični rezultati istrage hitno biti dostavljeni partnerima u NATO-u i Evropskoj uniji.

„Rumunija neće ignorisati niti umanjivati značaj bilo kojeg incidenta koji ugrožava živote ljudi ili suverenitet države“, rekao je Dan.

Prema navodima rumunskih vlasti, ruski udarni dron je tokom noći 29. maja udario u krov stambene zgrade u Galacu i eksplodirao, probivši krovnu konstrukciju i izazvavši požar u hodniku stana na posljednjem spratu.

U incidentu su povrijeđene dvije osobe, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Rumunske vlasti nastavljaju istragu o okolnostima pod kojima je letjelica dospjela na teritoriju te države.