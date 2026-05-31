Moskva tvrdi da su ukrajinske snage dronom napale nuklearnu elektranu Zaporožje, nakon čega se oglasio Dmitrij Medvedev.

Rusija je optužila ukrajinske vojne snage da su koristile dron za napad na nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod kontrolom ruskih snaga u Ukrajini.

Nakon što je zgrada turbinske sale u ovoj nuklearnoj elektrani pogođena dronom, reagovao je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije.

"Katastrofalno urušavanje reaktorske sale Zaporoške nuklearne elektrane dovelo bi do nuklearne nesreće razmera Černobilja, koja neće biti ništa bolja od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja", rekao je Medvedev.

U ostatku poruke, prijetio je Ukrajini, ali i zemljama članicama NATO-a.

"Rusija bi mogla da odgovori na takvu akciju pokretanjem udara oko za oko na nuklearnu elektranu koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina ili u jednoj od zemalja NATO-a koje snabdevaju Kijev oružjem", rekao je Medvedev, javlja Klix.

Ukrajina je zvanično negirala da je nuklearna elektrana bila meta napada njenih snaga.

"Naši vojnici se pridržavaju pravila utvrđenih međunarodnim humanitarnim pravom i svesni su posledica svake vojne aktivnosti u blizini elektrane", zaključio je on.