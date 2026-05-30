Osvojena titula, mnogo potrošenog novca i sukob sa Salahom obilježili mandat Arnea Slota u Liverpulu.

Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Liverpul krenuće u potragu za novim trenerom, pošto je prekinuta saradnja sa Arneom Slotom – osvajačem Premijer lige iz prethodne sezone. Za razliku od debitantske godine u Engleskoj, druga takmičarska godina bila je daleko lošija i za Slota i za Liverpul.

Potrošen je veliki novac na skupa pojačanja koja nijesu donijela kvalitet, a to se odrazilo i na učinak na terenu. Liverpul je bio predaleko od šampionske titule, ostao je bez trofeja i u svim ostalim takmičenjima, a tek je u finišu sezone uspio da potvrdi plasman u Ligu šampiona za narednu takmičarsku godinu.

Ostaće zabilježeno da je Arne Slot pred sezonu koja se nedavno završila potrošio preko 480 miliona eura. Stigli su u klub Aleksander Isak (145 miliona), Florijan Virc (125 miliona), Ugo Ekitike (95 miliona), Miloš Kerkez (47 miliona), Džeremi Frimpong (40 miliona) i Đovani Leoni (30 miliona), uz samo 220 miliona zarađenih prodajama igrača.

Učinak skupocjenih pojačanja nije bio dovoljno dobar, pa je Liverpul prvenstvo završio sa čak 25 bodova manje od Arsenala, tima kojem je godinu ranije pobjegao 10 bodova. Cijenu za to neko je morao da plati, a jedan od glavnih krivaca svakako je i Arne Slot. Holandski stručnjak koji je prije dolaska u Englesku trenirao Kambur, AZ Alkmar i Fejenord završava misiju u Liverpulu nakon dvije sezone.

Navijači slavnog kluba koji se takmiči u Premijer ligi pamtiće te dvije godine po osvojenoj tituli, ali i po velikom sukobu sa Mohamedom Salahom. Egipćanin je bio izuzetno nezadovoljan načinom na koji Slot vodi ekipu u drugoj sezoni, nakon koje obojica napuštaju Enfild.