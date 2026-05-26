Vašington podržao širenje borbi u Libanu, ali upozorio izraelske vlasti da ne napadaju Bejrut zbog mogućeg uticaja na pregovore sa Iranom

Sjedinjene Američke Države odobrile su danas planove Izraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbolah u narednim danima.

Međutim, Vašington je upozorio izraelsku vladu da ne napada Bejrut zbog zabrinutosti da bi to moglo nanijeti štetu pregovorima sa Iranom, prenijeli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izraelske zvaničnike.

Američki ambasador Majk Hakabi u ponedjeljak uveče obavijestio je Bijelu kuću o namjeri Izraela da proširi operacije u Libanu, a američka poruka bila je „da ne ruše zgrade po Bejrutu”, prenio je izraelski Kanal 12.

Visoki izraelski zvaničnik potvrdio je za Kanal 12 da ipak postoji odobrenje za ciljane udare i u Bejrutu ukoliko se ukaže operativna prilika za takvu akciju.

Izraelski javni servis Kan citirao je neimenovanog izraelskog bezbjednosnog zvaničnika, koji je rekao da, ukoliko operativni planovi ostanu ograničeni na južni Liban, Izraelske odbrambene snage (IDF) mogu nanijeti štetu Hezbolahu, ali neće zaustaviti napade eksplozivnim dronovima, koji su glavni razlog za intenziviranje borbi.

„Moramo da učinimo mnogo više. Izraelski suverenitet se krši svakog dana. Izraelske odbrambene snage pokazuju značajnu uzdržanost jer djeluju u skladu sa dogovorima sa SAD i libanskom vladom. Ne možemo da prihvatimo trenutnu realnost bez mogućnosti da odgovorimo”, izjavio je visoki zvaničnik IDF-a.