Aleksandar Galicki napustio Rusiju nakon što je njegov fond proglašen ekstremističkim. Oduzeta mu je imovina vrijedna 8 milijardi rubalja.

Izvor: Russian Blockchain Week 2022/youtube

Poznati ruski IT investitor Aleksandar Galicki napustio je Rusiju koristeći holandski pasoš ubrzo nakon sudske odluke kojom je njegov fond „Almaz Kepital Partners“ proglašen za ekstremističko udruženje, izjavio je tužilac u Moskovskom gradskom sudu.

Prema riječima tužioca, Galicki je samo dva dana nakon izricanja presude prekršio izrečene mjere obezbjeđenja i preko Bjelorusija pobjegao iz zemlje.

Tverski sud u Moskva je 23. marta zabranio rad ovog fonda nakon što je Generalno tužilaštvo dokazalo da je organizacija investirala u startap projekte koji su direktno učestvovali u finansiranju Oružanih snaga Ukrajina.

Ovo bjekstvo dolazi nakon što je nedavno Denis Bucajev prebjegao iz Moskve u Vašington.

Pored zabrane rada fonda, sud je od Galickog i sa njim povezanih lica trajno oduzeo imovinu u ukupnoj vrijednosti od oko osam milijardi rubalja. Konfiskacija obuhvata luksuzne nekretnine, brojne zemljišne parcele u Moskvi i Podmoskovlju, kao i više od sedam milijardi rubalja koje su se nalazile na bankovnim računima optuženog investitora.

Takođe, u vlasništvo države zvanično je prebačen i poznati servis za prodaju polovnih automobila Kar Prajs, koji je do sada bio u vlasništvu kompanije Selanikar.

Aleksandar Galicki je i tokom 2025. godine bio u centru pažnje javnosti zbog sudskog procesa oko podjele imovine sa bivšom suprugom Alijom Galickom.

Protiv nje je tada bio pokrenut krivični postupak zbog optužbi za iznudu 150 miliona dolara.

Nakon što joj je određen pritvor, Alija Galicka izvršila je samoubistvo u pritvorskoj jedinici u Podmoskovlju, što je dodatno potreslo rusku javnost prije nego što je pokrenuta istraga o finansiranju ukrajinske vojske preko fonda njenog bivšeg supruga.