Ruski zvaničnik Sergej Rjabkov upozorio je da raste rizik od direktnog sukoba nuklearnih sila, navodeći da je zbog sukoba Rusije i kolektivnog Zapada došlo do dubokog razdora među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti UN.
Govoreći na okruglom stolu o strateškoj stabilnosti u okviru Međunarodnog bezbjednosnog foruma, Rjabkov je rekao da je među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastao dubok raskol.
„Zbog destruktivnih akcija kolektivnog Zapada došlo je do dubokog i veoma opasnog razdora među pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN, koje su ujedno i nuklearne sile“, rekao je on.
Prema njegovim riječima, takva situacija vodi ka povećanju strateških rizika i mogućnosti direktnih sukoba između država koje posjeduju nuklearno oružje.
„To dovodi do eskalacije strateških rizika, što je, vjerujem, svima već očigledno i može rezultirati direktnim oružanim sukobima između tih zemalja sa potencijalno katastrofalnim posljedicama“, upozorio je Rjabkov.