Ruski zvaničnik Sergej Rjabkov upozorio je da raste rizik od direktnog sukoba nuklearnih sila, navodeći da je zbog sukoba Rusije i kolektivnog Zapada došlo do dubokog razdora među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti UN.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov upozorio je da raste opasnost od direktnog oružanog sukoba između nuklearnih sila, za šta je optužio postupke kolektivnog Zapada.

Govoreći na okruglom stolu o strateškoj stabilnosti u okviru Međunarodnog bezbjednosnog foruma, Rjabkov je rekao da je među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastao dubok raskol.

„Zbog destruktivnih akcija kolektivnog Zapada došlo je do dubokog i veoma opasnog razdora među pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN, koje su ujedno i nuklearne sile“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, takva situacija vodi ka povećanju strateških rizika i mogućnosti direktnih sukoba između država koje posjeduju nuklearno oružje.

„To dovodi do eskalacije strateških rizika, što je, vjerujem, svima već očigledno i može rezultirati direktnim oružanim sukobima između tih zemalja sa potencijalno katastrofalnim posljedicama“, upozorio je Rjabkov.