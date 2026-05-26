Pretres u Specijalnom sudu u Beogradu prekinut nakon odluke sudije da udalji Darka Šarića iz sudnice

Portal Dan prenosi da je suđenje pripadnicima kriminalne grupe optužene za ubistva pripadnika „škaljarskog klana“ Igor Dedović i Stevan Stamatović u Atini 2020. godine, kao i Alan Kožar i Damir Hadžić na Krfu iste godine, danas prekinuto nakon što su svi branioci optuženih napustili sudnicu.

Kako prenosi portal Dan, pozivajući se na srpske medije i pisanje Kurira, napeta atmosfera iz prethodnog dana nastavljena je i danas u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beograd, nakon što je sudija Slađana Marković saopštila da je donijela odluku da Darko Šarić bude udaljen iz sudnice tokom izvođenja dokaza sa aplikacije „Skaj“.

„Okrivljeni Darko Šarić je na jučerašnjem glavnom pretresu rekao: ‘Ne poštujete zakone ove zemlje, ja ne mogu da poštujem Vas, ne mogu da poštujem tužioca kad on ne poštuje zakon, Vi ne poštujete zakon’ i tim riječima vrijeđao je dostojanstvo suda i narušavao red“, navela je sudija, prenosi portal Dan.

Prema njenim riječima, Šarić je ranije već opominjan i novčano kažnjavan, zbog čega je donesena odluka o njegovom udaljenju iz sudnice tokom izvođenja dokaza sa „Skaj“ aplikacije.

Portal Dan prenosi da je odmah nakon toga reagovao jedan od Šarićevih branilaca, advokat Danilo Šarić, koji je zatražio izuzeće sudije.

„Ako sudite po ZKP, sada sve staje i ja pričam, zatražio sam izuzeće“, rekao je advokat, nakon čega mu je sudija izrekla opomenu zbog načina obraćanja.

Kako prenosi portal Dan, sudija je potom poručila da „branilac ne može da komentariše odluku sudskog vijeća o održavanju reda na glavnom pretresu“, nakon čega su gotovo svi advokati ustali i napustili sudnicu.

Članovi porodica optuženih, koji su prisustvovali suđenju, aplauzom su podržali odluku branilaca da napuste sudnicu, prenosi portal Dan.