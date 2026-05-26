Za vršiteljku dužnosti direktorice imenovana Ružica Đurišić Milutinović do okončanja disciplinskog postupka

Upravni odbor Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore na današnjoj sjednici suspendovao je direktora Vuk Kadić, prenosi portal Vijesti.

Kadić je, kako prenosi portal Vijesti, ocijenio da takva odluka predstavlja nastavak nezakonitog djelovanja na koje, kako tvrdi, upozorava već duže vrijeme.

„Po prvi put je suspendovan starješina jedne institucije suprotno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji izričito propisuje da odluku o suspenziji može donijeti isključivo direktor, a ne Upravni odbor“, saopštio je Kadić.

On je istakao da se, prema njegovim riječima, ne radi o njemu lično, već o pokušaju destabilizacije institucije koja je, kako navodi, bila oslonac zdravstvenog sistema i servis građana kojima je pomoć najpotrebnija.

„Fond za zdravstveno osiguranje postoji zbog pacijenata — zbog ljudi koji čekaju terapije, liječenje, refundacije i sigurnost da sistem funkcioniše kada im je najteže“, rekao je Kadić, prenosi portal Vijesti.

Dodao je da će iskoristiti sva pravna sredstva, podnijeti nove krivične prijave i nastaviti borbu za zaštitu zakonitosti i institucije.

Predsjednik Upravnog odbora FZO Marko Tomašević kazao je da je odluka o suspenziji donijeta do okončanja disciplinskog postupka i izjašnjenja Državne disciplinske komisije.

Kako prenosi portal Vijesti, Upravni odbor je za vršiteljku dužnosti direktorice imenovao Ružica Đurišić Milutinović iz reda visoko-rukovodnog kadra Fonda, koja će tu funkciju obavljati do završetka postupka i konačnog mišljenja nadležnih organa.