Partizan se ponovo oglasio posle odluke KLS da ne dozvoli izmjenu u timu i iskoristio je Crvenu zvezdu kao primjer za promjene.

Izvor: MN Press

Partizan je tražio dozvolu od KLS-a da napravi promjenu u timu pred fajnal-for domaćeg šampionata, ali je dobio negativan odgovor. Nakon toga su se crno-bijeli ponovo oglasili, smatrajući da je načinjena nepravda, pa su kao primjer naveli slučaj Crvena zvezda.

„U novom obraćanju Partizan navodi da je njihov zahtjev morao da se uvaži zbog slučaja Zvezde. Ukazuju na to da je KLS istog dana, 25. maja, odobrio promjenu na licenciranom spisku Zvezde i uklonjen je dosadašnji trener Saša Obradović, a na njegovo mjesto upisan je Milan Tomić koji se prethodno nije nalazio na listi prijavljenih članova za drugi dio takmičenja“, stoji u tekstu Mozzartsporta.

Crno-bijeli su takođe naglasili da je zvanični rok za izmjene i dopune spiskova istekao 29. aprila u 14 časova i da je u zvaničnom podsjetniku lige naglašeno da je zabranjena bilo kakva promjena na kompletnom spisku, bez preciziranja da se to odnosi isključivo na igrački kadar.

Šta je još Partizan naveo?

Vidi opis "Zašto je dozvoljeno Crvenoj zvezdi, a nama ne?": Partizan se oglasio zbog odluke KLS, tvrdi da postoji problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je tražio promjenu u timu zbog povreda Šejka Miltona i Nika Kalatesa i želio je da ih zamijeni na spisku zbog toga što su to „promjene inicirane višom silom“.

Zbog toga Mozzartsport prenosi da je Partizan istakao da je Crvena zvezda omogućena promjena koja je direktna posljedica svjesne odluke kluba o promjeni trenera.

Partizan u polufinalu igra protiv FMP 29. maja, istog dana Zvezda igra protiv Spartak Subotica, dok se finale igra 31. maja.