Iznošenje završnih riječi u predmetu u protiv kriminalne grupe na čijem se čelu navodno nalazi odbjegli Radoje Zvicer, a čiji pripadnici su prema sumnjama Specijalog državnog tužilaštva, suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, umjesto za danas pomjereno je za 3.jun, prenosi Pobjeda.

Razlog odlaganja je zato što je tužilac Zoran Vučinić promijenio činjenični opis optužnice.

Vučinić je pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović pročitao izmjene optužnog akta u kojem je, pored ostalog, okrivljene – umjesto kao članove – označio kao pripadnike navodne kriminalne organizacije.

Pored toga, Vučinić je u izmjenama za suspendovanog policajca Petra Lazovića saopštio je da je krivična djela, navodno, počinio iskorišćavajući svoj službeni položaj, piše Pobjeda.

“Meni je promijenio kontinent”, kratko je izjavio optuženi Radovan Pantović koji se optužnicom tereti za šverc droge.

Zbog ovih okolnosti, tužilac Vučinić će na narednom ročištu iznijeti završne riječi, kada bi trebalo da predloži i kazne za optužene.

Podsjećamo, osim Zvicera, Lazovića i Milovića, optužnicom SDT-a obuhvaćeni su i Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Radoje Živković, Radovan Pantović, braća Radovan i Petar Mujović, Duško Roganović, Nikša Perović i Nikola Spasojević.

Zviceru se na teret, osim organizovanja kriminalne grupe, stavlja i teško ubistvo Milana Ljepoje, pranje novca, šverc droge.

Prema navodima optužnice, Zvicer je naredio da se Ljepoja ubije jer ga je smatrao pripadnikom kriminalne organizacije koji je učestvovao u pokušaju njegovog ubistva u Kijevu.

Njegovu naredbu su, 9. decembra 2020. godine, prema navodima uoptužnom aktu, sproveli pripadnici kriminalne organizacije iz Srbije, koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković, navodi Pobjeda.

Ljepoja je, piše u optužnici, prvo namamljen, a potom brutalno mučen i ubijen u skrivenoj prostoriji kuće u beogradskom naselju Ritopek.

Lazović i Milović su, osim za pripadništvo u Zvicerovom kriminalnom klanu, optuženi i za šverc droge i cigareta. Lazoviću se sudi i zbog zloupotrebe službenog položaja.

Takođe, Živković, Spasojević, Kašćelan, Vujotić, Pantović i Roganović terete se za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Postupak protiv Slobadana Kašćelana još ranije je razdvojen jer je ukazao da nije sposoban da prati ročište pa je naloženo novo vještačenje.