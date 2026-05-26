Bernardo Silva postavio je Pepu Gvardioli pitanje na koje nije imao odgovor, samo je slegao ramenima i pokušao da se sakrije.

Pep Guardiola i zvanično neće voditi Manchester City u narednoj sezoni. Na njegovo mjesto dolazi Enzo Maresca, a prije svega toga održan je i zanimljiv događaj u čast španskog stručnjaka.

Igrači su dobili priliku da mu postave po jedno pitanje, a najzanimljivije postavio je Bernardo Silva.

„Pep, imam jedno pitanje na koje svi žele da znaju odgovor. Sa kim pričaš ovdje?“, pitao ga je Silva, nakon čega je prikazan snimak sa jedne utakmice na kojem se vidi kako Gvardiola nešto objašnjava praznoj stolici, iako pored njega nije sjedio niko.

Gvardiola nije imao odgovor na to pitanje. Slegnuo je ramenima, pa pokušao da navuče kačket još više kako bi se sakrio. Počeo je da se smije i samo dodatno slegnuo ramenima kada ga je voditeljka programa pitala za odgovor.

Dobio je jedno od najtežih pitanja u karijeri i na to nije imao spreman odgovor.