Moskva tvrdi da je u napadu na studentski dom u Lugansku poginula 21 osoba, a da je ruski odgovor bio usmjeren isključivo na vojne ciljeve

Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopštila je da žali što crnogorska strana nije izrazila saučešće porodicama stradalih i povrijeđenih u Lugansku, već je, kako navode, iznijela “neosnovane optužbe protiv Moskve” povodom ruskog odgovora na napad u Starobilsku, prenosi portal Vijesti.

Iz ruske ambasade ocijenili su da se ton i sadržaj reakcija iz Crne Gore “malo razlikuju od prethodnih izjava zapadnih vlada”, koje, kako tvrde, neće ignorisati solidarnost Podgorice sa “antiruskim insinuacijama”, prenosi portal Vijesti.

Kako se navodi u saopštenju, ukrajinske snage su 22. maja izvele napad na akademsku zgradu i studentski dom Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u Starobilsku, u oblasti Lugansk.

“U ovom krvavom napadu poginuo je 21 tinejdžer, a 63 je povrijeđeno. Nema opravdanja za ovaj krivični čin, jer se u blizini mjesta napada nisu nalazili vojni objekti niti borbene jedinice”, saopštili su iz Ambasade Rusije.

Dodaju da je napad izveden “u tri talasa” uz upotrebu 16 bespilotnih letjelica protiv iste mete, te tvrde da nije mogao biti slučajan.

Iz ambasade podsjećaju da je, na inicijativu Rusije, održan hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali da su zapadne države, prema njihovim riječima, stale u zaštitu ukrajinskih vlasti i događaj predstavile kao “još jednu moskovsku spletku”.

Navode i da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova organizovalo posjetu Lugansku za grupu stranih novinara iz 19 zemalja, kako bi se, kako tvrde, uvjerili u posljedice napada i prenijeli “istinitu verziju događaja”, prenosi portal Vijesti.

U saopštenju se dodaje da su ruske oružane snage nakon toga izvele odmazdne napade na štabove vojne komande, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini, uz tvrdnju da civilna infrastruktura nije bila meta.

“U odsustvu napretka u pregovorima, Rusija će nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju dok se ne otklone korijenski uzroci ukrajinskog sukoba”, zaključuje se u saopštenju Ambasade Rusije u Crnoj Gori, prenosi portal Vijesti.