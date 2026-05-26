Iz resora najavili izmjene zakona, širu primjenu elektronskog nadzora i izgradnju novih zatvorskih kapaciteta nakon podataka Savjeta Evrope o visokoj stopi zatvaranja u Crnoj Gori

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo pravde Crne Gore ocijenilo je da se rast zatvorske populacije u Crnoj Gori ne može objasniti samo jednim razlogom, ali da je jedan od ključnih faktora odlučnija borba države protiv organizovanog kriminala, prenose Vijesti.

Iz Ministarstva su naveli da podaci Savjeta Evrope, prema kojima je Crna Gora među evropskim državama sa najvećom stopom zatvaranja i jednim od najvećih udjela pritvorenika, ukazuju na potrebu za dubinskim reformama sistema.

„Jedan od razloga je svakako odlučnost države da se bori protiv organizovanog kriminala. Tu su rezultati i kroz ovaj pokazatelj jasni i vidljivi“, saopšteno je iz Ministarstva pravde, prenose Vijesti.

Iz tog resora najavili su izmjene krivičnog zakonodavstva, širu primjenu mjera nadzora i elektronskog nadzora, kao i izgradnju novih objekata u okviru sistema za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako su pojasnili, radi se na izmjenama Zakonika o krivičnom postupku kako bi se ubrzali procesi kontrole optužnica i smanjio broj pritvorenih lica, dok će novim rješenjima biti omogućena efikasnija primjena alternativnih mjera poput kućnog pritvora uz elektronski nadzor.

Iz Ministarstva su ocijenili i da se pritvor vjerovatno određuje prečesto, uz napomenu da „pritvor ne treba da postane zatvor“ i da borba protiv kriminala ne smije suspendovati ljudska prava, prenose Vijesti.

Naveli su da Vlada već radi na jačanju sistema alternativnih sankcija, uključujući modernizaciju elektronskog nadzora, povećanje broja uređaja za praćenje i obuku službenika.

Prema planovima Ministarstva pravde, do kraja 2026. godine u okviru Uprava za izvršenje krivičnih sankcija biće izgrađeni specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, zatvor otvorenog tipa i novi istražni zatvor u Podgorica.

Iz Ministarstva su poručili da povećan broj pritvorenika predstavlja veliko finansijsko i logističko opterećenje za zatvorski sistem zbog troškova smještaja, bezbjednosti, zdravstvene zaštite i transporta, prenose Vijesti.