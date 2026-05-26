Rusi prijete oružjem sudnjeg dana: Ovo će otrijezniti zapadne glave. Situacija se pogoršava
Uspešno testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat obuzdaće žar zapadnih stratega i natjerati ih da trezveno sagledaju potencijalne posledice svoje nepromišljene politike prema Rusiji, izjavio je sekretar ruskog Saveta bezbjednosti Sergej Šojgu na sastanku Odbora sekretara saveta bezbjednosti Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB).
On je takođe izrazio žaljenje što Jermenija traži zaštitu upravo od samog izvora prijetnji.
TASS je prenio ključne izjave visokog ruskog bezbjednosnog zvaničnika:
Pogoršanje globalne bezbjednosne situacije
Napetosti su posebno visoke "duž zapadnih granica" ODKB-a
- Globalna bezbjednosna situacija ubrzano se pogoršava. Pored postojećih izazova i prijetnji, pojavljuju se i novi u zoni odgovornosti ove organizacije. Napetosti su posebno visoke "duž zapadnih granica" ODKB-a.
Prijetnja koja dolazi od NATO-a
- Glavna prijetnja ODKB-u dolazi od NATO-a i članica tog saveza "u takozvanoj civilizovanoj Evropi, zahvaćenoj revanšističkim i militarističkim ludilom".
ODKB ispravno procjenjuje bezbjednosne rizike koji proizlaze iz vojnog i obavještajnog jačanja NATO-a
- Ispravno procjenjujemo rizike koji proizlaze iz stalnih napora NATO-a da poveća broj vojnih vježbi, ojača svoje vojne kapacitete, proširi infrastrukturu i pojača obavještajne aktivnosti u zapadnoj regiji kolektivne bezbjednosti, te takođe preduzimamo mjere za smanjenje tih rizika.
Testiranje Sarmata
- Uvjeren sam da će nedavna uspješna testiranja balističke rakete Sarmat i prošlonedeljne vježbe o upotrebi nuklearnih snaga ohladiti žar zapadnih stratega, te ih natjerati da trezveno sagledaju potencijalni ishod svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njenim saveznicima.