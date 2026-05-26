Rusi prijete oružjem sudnjeg dana: Ovo će otrijezniti zapadne glave. Situacija se pogoršava

Uspešno testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat obuzdaće žar zapadnih stratega i natjerati ih da trezveno sagledaju potencijalne posledice svoje nepromišljene politike prema Rusiji, izjavio je sekretar ruskog Saveta bezbjednosti Sergej Šojgu na sastanku Odbora sekretara saveta bezbjednosti Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB).

On je takođe izrazio žaljenje što Jermenija traži zaštitu upravo od samog izvora prijetnji.

TASS je prenio ključne izjave visokog ruskog bezbjednosnog zvaničnika:

Pogoršanje globalne bezbjednosne situacije

Napetosti su posebno visoke "duž zapadnih granica" ODKB-a

Globalna bezbjednosna situacija ubrzano se pogoršava. Pored postojećih izazova i prijetnji, pojavljuju se i novi u zoni odgovornosti ove organizacije. Napetosti su posebno visoke "duž zapadnih granica" ODKB-a.

Prijetnja koja dolazi od NATO-a

Glavna prijetnja ODKB-u dolazi od NATO-a i članica tog saveza "u takozvanoj civilizovanoj Evropi, zahvaćenoj revanšističkim i militarističkim ludilom".

ODKB ispravno procjenjuje bezbjednosne rizike koji proizlaze iz vojnog i obavještajnog jačanja NATO-a

Ispravno procjenjujemo rizike koji proizlaze iz stalnih napora NATO-a da poveća broj vojnih vježbi, ojača svoje vojne kapacitete, proširi infrastrukturu i pojača obavještajne aktivnosti u zapadnoj regiji kolektivne bezbjednosti, te takođe preduzimamo mjere za smanjenje tih rizika.

Testiranje Sarmata

Uspješno testiranje interkontinentalne balističke rakete Sarmat ohladiće žar zapadnih stratega i natjerati ih da trezveno sagledaju potencijalne ishode svoje nepromišljene politike prema Rusiji.