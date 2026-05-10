Kruzer koji se nalazi u centru epidemije hantavirusa stigao je na špansko ostrvo Tenerife, gdje se očekuje iskrcavanje 147 putnika u okviru pažljivo orkestrirane međunarodne operacije repatrijacije, izvještava CNN.
Kruzer MV Hondijus će pristati u luci Granadilja na Kanarskim ostrvima, a putnici će biti evakuisani u svoje matične zemlje ako testiranje potvrdi da nemaju simptome, rekli su zvaničnici. U hitnoj operaciji evakuacije učestvuju 23 zemlje i vojska.
Od kada je brod isplovio iz Argentine prošlog mjeseca, tri smrtna slučaja su povezana sa hantavirusom, rijetkom bolešću koju obično izaziva izlaganje urinu ili fecesu zaraženih glodara. Nekoliko drugih je evakuisano sa broda radi liječenja.
Složena operacija iskrcavanja
Brod će pristati na „najbezbjednijoj“ udaljenosti od pristaništa, rekli su lokalni zvaničnici. Putnici će biti prevezeni do obale u malim čamcima koji mogu da prime do 10 ljudi, razdvojenih po nacionalnosti, prema podacima turističkog operatera Oceanwide Expeditions.
Zemlje širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države, Nemačku, Francusku, Belgiju, Irsku i Holandiju, šalju avione da evakuišu svoje građane. „Redosled iskrcavanja biće koordinisan sa dolaskom letova za repatrijaciju“, saopštio je Oušnvajd, dodajući da će prtljag putnika ostati na brodu i biti im vraćen kasnije.Izvor: Openstreetmap
Posebne mjere za američke i španske putnike
Zvaničnik Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti rekao je da će 17 američkih putnika, od kojih nijedan nema simptome, biti prevezeno u Medicinski centar Univerziteta u Nebraski. U objektu se nalazi Nacionalna karantinska jedinica, ustanova koju finansira federalna vlada. Nakon kratke procjene, putnici će provesti naredna 42 dana u kućnom karantinu, uz očekivano praćenje najmanje jednom dnevno, rekao je zvaničnik.
Očekuje se da će 14 španskih putnika biti prvi koji će se iskrcati, noseći FFP2 maske. Maske će nositi i svi koji su uključeni u transport i logistiku, rekla je u subotu španska ministarka zdravlja Monika Garsija. Biće odvedeni u vojnu bolnicu, gdje će biti smješteni u pojedinačnim sobama bez posjetilaca. Biće podvrgnuti PCR testiranju po dolasku i sedam dana kasnije, saopštilo je špansko ministarstvo zdravlja.
Tenzije na Tenerifima
Dolazak broda izazvao je tenzije na Kanarskim ostrvima. Šef regiona, Fernando Klaviho, rekao je ranije ove nedelje da se protivi pristajanju broda. Lučki radnici na Tenerifima takođe su protestovali, izražavajući zabrinutost zbog nedostatka informacija o potencijalnim rizicima.
Brod i njegova posada trebalo bi da nastave putovanje do Roterdama u Holandiji, gdje će se posada iskrcati, a brod biti dezinfikovan. Izbijanje hantavirusa prvi put je prijavljeno Sjvetskoj zdravstvenoj organizaciji 2. maja, koja je saopštila da epidemija predstavlja nizak rizik za opštu populaciju.