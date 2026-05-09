Izbijanje infekcije hantavirusom na kruzeru MV Hondius, na kojem su preminule tri osobe, a više njih oboljelo, izazvalo je medijsku pažnju i zabrinutost javnosti.

U Crnoj Gori je tokom posljednje decenije registrovano 44 slučaja hantavirusne infekcije bez smrtnog ishoda, a tokom prošle godine zabilježen je jedan slučaj, potvrđeno je iz Instituta za javno zdravlje.

Hantavirus povezan sa izbijanjem zaraze na kruzeru MV Hondius nije isti tip virusa koji cirkuliše u Evropi i regionu. Dok američki sojevi, poput Andes virusa, mogu izazvati teški respiratorni oblik bolesti sa visokom smrtnošću, evropski hantavirusi uglavnom uzrokuju hemoragičnu groznicu s bubrežnim sindromom (HGBS), koja pretežno zahvata bubrege i krvne sudove. U Crnoj Gori se hantavirusna infekcija prati upravo kao hemoragična groznica s bubrežnim sindromom (HGBS), prenosi RTCG.

Na brodu se nalazi i crnogorska državljanka koja je, kako je potvrđeno iz Instituta za javno zdravlje, dobrog zdravstvenog stanja.Iz Instituta najavljuju da će pratiti situaciju i postupati u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija.

Apeluju i na javnost i medije da se informišu putem zvaničnih izvora, kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku.

Evropski sojevi virusa, prisutni kod nas i u regionu, razlikuju se od opasnijeg Andes hantavirusa povezanog sa izbijanjem zaraze na kruzeru MV Hondius.

Hantavirusi su grupa virusa koje prenose glodari i koji mogu izazvati tešku bolest kod ljudi.

U Americi mogu uzrokovati hantavirusni kardiopulmonalni sindrom (HCPS) — tešku respiratornu bolest sa stopom smrtnosti do 50%. U Evropi i Aziji uzrokuju hemoragičnu groznicu s bubrežnim sindromom (HFRS), koja primarno pogađa bubrege i krvne sudove.

Iz Instituta za javno zdravlje pojašnjavaju da se u Crnoj Gori hantavirusna infekcija prati kao hemoragična groznica s bubrežnim sindromom (HGBS), koja se redovno registruje tokom prethodne dekade i često je povezana s epizootijama među mišolikim glodarima.

“U periodu od 2016. do 2025. godine, zabilježeno je ukupno 44 slučaja HGBS-a, bez smrtnih ishoda. Najveći broj slučajeva zabilježen je 2019. i 2021. godine (po 10 slučajeva, incidencija 1,6/100.000), dok je 2025. godina sa jednim registrovanim slučajem (incidencija 0,2/100.000) ispod desetogodišnjeg prosjeka. Ni u jednoj godini posmatranog perioda nije zabilježen smrtni ishod”, saopšteno je iz Instituta.