Sukob između SAD i Irana se intenzivira i ulazi u 71. dan.

Sukob između SAD i Irana ušao je u 71. dan. SAD očekuju „ozbiljnu ponudu“ Irana za obustavu vatre. Istovremeno, izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom moreuzu. Pregovori Izraela i Libana očekuju se 14. i 15. maja, a američki Stejt department najavio je da će SAD posredovati.

Iranski ambasador: američke akcije predstavljaju ozbiljnu i opasnu eskalaciju

Iranski ambasador pri UN-u Amir Saeid Iravani pozvao je Ujedinjene nacije da „nedvosmisleno osude“ američku blokadu i napade na dva iranska naftna tankera. Iravani je u pismu Savjetu bezbjednosti UN-a i generalnom sekretaru Antoniju Guterešu upozorio da bi posljedice američkih poteza u regionu „mogle biti katastrofalne“.

Poručio je da američke akcije „predstavljaju ozbiljnu i opasnu eskalaciju koja dodatno destabilizuje ionako krhki region i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti“. Iravani je takođe upozorio da bi se posljedice mogle proširiti i izvan Bliskog istoka i da bi „Sjedinjene Države snosile punu odgovornost“.

Pozvao je da se administraciju predsjednika SAD Donalda Trampa podstakne da se „pridržava svojih obaveza prema međunarodnom pravu i suzdrži od daljih provokativnih poteza“.

Njegove izjave dolaze nakon što je američka vojska napala dva tankera koja su plovila prema iranskoj luci, čime su prekršila američku blokadu iranskih luka. Američko Centralno komandovanje, koje upravlja američkim snagama na Bliskom istoku, objavilo je da je borbeni avion F/A-18 Super Hornet onesposobio tankere ispalivši streljivo u njihove dimnjake.

„Hamnei igra ključnu ulogu“

Obavještajne agencije Amerike vjeruju da iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima, prenosi CNN pozivajući se na nekoliko zvaničnika upoznatih sa obavještajnim podacima.

Izvori kažu da SAD nijesu mogle da utvrde gdje se Hamnei nalazi, nakon napada u kojem je poginuo njegov otac i on ranjen.

CIA: Iran može izdržati pomorsku blokadu mjesecima

Iran može izdržati pomorsku blokadu mjesecima, upozorava američko obavještajno izvještavanje. Prema analizi CIA, Iran neće osjetiti ozbiljan ekonomski pritisak zbog američke blokade svojih luka sve do kraja ljeta.

Procjena, koju je prvi objavio Vašington Post, sugeriše da je američki pritisak na Teheran ograničen u trenutku kada se nastavljaju pregovori o okončanju sukoba.

SAD je 13. aprila uveo pomorsku blokadu iranskih luka nakon što su propali pregovori između dvije zemlje o završetku rata, koji su uslijedili nakon uvođenja primirja 7. aprila. Cilj blokade bio je izvršiti pritisak na Iran da prekine efikasnu blokadu Ormuskog moreuza.

Iranski napadi na brodove u tom ključnom pomorskom prolazu izazvali su velike poremećaje u globalnoj ekonomiji ograničavanjem protoka nafte i drugih sirovina. Vašington sada čeka odgovor Teherana na američki predlog kojim bi rat formalno bio okončan.

Amerikanci uveli sankcije kineskim kompanijama koje pomažu Iranu

Nekoliko dana prije važnog sastanka predsjednika SAD Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga u Pekingu, Sjedinjene Države uvele su nove sankcije kineskim kompanijama zbog povezanosti s Iranom.

Američki Stejt department je juče sankcionisao četiri kompanije, od kojih su tri sa sjedištem u Kini, zbog povezanosti sa obezbjeđivanjem satelitskih snimaka za koje Vašington tvrdi da su Iranu omogućili napade na američke snage na Bliskom istoku.

Istovremeno je američko Ministarstvo finansija uvelo sankcije za 10 pojedinaca i kompanija, među kojima je nekoliko kineskih, za koje tvrdi da su pomagali Iranu u nabavci oružja i materijala potrebnih za izradu balističkih raketa i dronova.

„Ovim potezom pozivamo na odgovornost subjekte sa sjedištem u Kini zbog njihove podrške Iranu. Sjedinjene Države preduzeće sve neophodne mjere koje su im na raspolaganju kako bi ciljale subjekte i pojedince iz trećih zemalja koji pomažu iranskoj vojnoj i odbrambenoj industriji“, poručio je američki šef diplomatije Marko Rubio.

SAD su nedavno uvele sankcije i protiv nekoliko kineskih rafinerija zbog kupovine iranske sirove nafte.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova više puta je poručilo da se protivi „jednostranim sankcijama koje nemaju uporište u međunarodnom pravu“ i da će štititi prava kineskih građana i kompanija.

Tramp bi sljedeće sedmice trebalo da otputuje u Kinu.