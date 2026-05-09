Ovo je ćerka Tanje Bošković koja godinama ne priča sa ocem: Za Lanu kažu da je ista majka, evo čime se bavi

Njen otac, Dejan Karaklajić, javno je progovorio o narušenim porodičnim odnosima i imovinskim sporovima.

Ćerka Tanje Bošković i proslavljenog reditelja Dejana Karaklajića, mlada Lana Karaklajić, svojevremeno je otkrila da je odustala od izučavanja sociologije kako bi se u potpunosti posvetila „daskama koje život znače“.

Već u ranim fazama svoje karijere, ova talentovana djevojka nizala je uspjehe i zapažene role, dokazujući svoj raskošni dar kako na filmskom platnu, tako i u teatru.

Činjenica da je djetinjstvo provela okružena umjetnošću, uz majku koja je glumačka ikona, u velikoj mjeri je oblikovala njenu riješenost da svoj talenat prikaže javnosti.

„Kada sam upisala sociologiju, shvatila sam da ne mogu ni sa čim drugim da se bavim, osim glumom“.

Govoreći o tome kako izgleda graditi karijeru pod sjenkom slavne majke, kroz osmijeh je poručila:

„To nikako nije ono što me definiše, preispitivanja i odmjeravanje snaga i želje su došli kasnije“.

Mada je izabrala profesiju koja nužno zahtijeva javni nastup, Tanjina i Dejanova ćerka ne preferira previše eksponiranje u štampi i na televiziji. Kada je u pitanju njen privatni život, ona je prije nekoliko godina izgovorila sudbonosno „da“ svom dugogodišnjem partneru, atraktivnom sportskom stručnjaku Stefanu Adžiću.

"Ćerka ne priča sa mnom godinama"

Podsetimo poznati reditelj, producent i scenarista Dejan Karaklajić sa Tanjom Bošković ima dvoje djece - sina Đorđa i ćerku Lanu. On je sada prvi put progovorio o porodičnom sukobu i imovinskim problemima.

Dejan je sada izašao u javnost i priznao da ima narušene odnose sa ćerkom koja sa njim godinama nije u kontaktu. Kaže da i sin sa sestrom nije blizak kao nekada, a za sve okrivljuje bivšu ženu koju nije želio da imenuje iako svi znaju da je riječ o glumici Tanji Bošković jer samo sa njom ima nasljednike.

„Moja djeca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dijete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili što je vrlo loše jer je cijela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovdje i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima tri stana“, započeo je priču Dejan.

„To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čovjeku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač jer nema mjesta gdje da stavi da bi preživjela. Kako se ona ispovijedi kod duhovnika pred pričešće, kakav je ona čovjek kada onemogućava svojoj djeci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikada biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine se izboriti da izađe iz tog stana jer njoj ne pripada ni na koji način“, zaključio je on u emisiji „Puls Srbije“.