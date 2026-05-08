Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 14 časova dogodila u mjestu Kruševo Ždrijelo, a transportovane su u bolnicu Danilo I, gdje se utvrđuje stepen njihovih povreda, javlja Radio Cetinje.

Među povrijeđenima su dvije osobe sa Cetinja i jedna iz Podgorice, saopštio je za Radio Cetinje vođa smjene Službe zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje Stevan Kasom.

Prema informacijama iz policije, u nezgodi su učestvovali „reno senik“ cetinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S.M. (69) sa Cetinja, sa saputnicom S.M. (72) takođe sa Cetinja, i „škoda“ podgoričkih registarskih oznaka kojom je upravljao M.P. (67) iz Podgorice.

Prema saznanjima Radija Cetinje, do udesa je došlo kada je jedno vozilo, krećući se iz pravca Cetinja, prešlo na suprotnu stranu kolovoza.

Saobraćaj na putnom pravcu Cetinje – Podgorica odvija se neometano.