Novak Đoković osjećao je i fizički i sigurno emotivni bol zbog poraza, ali je smogao snage da pokaže zašto je najveći svih vremena.

Novak Đoković je i poslije iznenađujućeg poraza od Dina Prižmića u 2. kolu Rima zadržao svoj nivo i sportski mu čestitao. Mladi hrvatski teniser (20), savladao je najvećeg svih vremena koji se mučio kroz čitav meč, a onda je Nole stao na mrežu i rekao „Bravo mali“. Bilo mu je drago što vidi napredak tenisera iz Splita.

„Rekao mi je da misli da se mnogo bolje krećem i veoma je srećan jer mi je na Australijan openu poslije prethodnog meča rekao mnogo stvari. Zbog toga ga zaista izuzetno poštujem. Poslije tog našeg meča desilo se mnogo toga u vezi sa mojom povredom i možda nisam bio spreman za veliku scenu, ali sada se osjećam dobro“, rekao je Prižmić poslije pobjede karijere.

Poslije meča, Prižmić je na kameri napisao: „Nole, bilo je zadovoljstvo“.

Pred Đokovićem je sada 16 dana da se oporavi od povrede ramena, koja ga očigledno muči, kao i da proba da riješi problem sa disanjem, stomakom... Ne izgleda dobro situacija u ovom trenutku, a Rolan Garos kreće 25. maja.