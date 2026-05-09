Ove poznate dame su nekada bile muškarci: Jedna snimala operaciju, pjevačica završila u zatvoru zbog albanske mafije

One su rođene kao muškarci, ali su se oduvijek osjećale kao žene te su promijenile pol.

U javnosti se sve češće govori na temu promjene pola, a neke naše javne ličnosti koje su se podvrgle ovoj operaciji naišle su na nerazumijevanje od strane većine.

Za ovako veliku životnu odluku potrebno je mnogo hrabrosti, ali i podrške okoline. Mediji stalno prate influensere i pjevače koji su promijenili pol, a milionski auditorijum ih svakodnevno komentariše i sudi.

Nikolina Kovačević

Nikolina Kovačević, poznata je influenserka, koja je proslavila 28. rođendan. Muškarci lude za njom, ali mnogi ne znaju da je rođena kao muškarac. Po rođenju se zvala Njegoš, a kako je istakla, cijeli život se osjećala kao žensko zbog čega je prije nekoliko godina promijenila pol.

Nikolinu na društvenim mrežama prati veliki broj ljudi, a ona sa pratiocima dijeli trenutke iz svakodnevnog života koji je veoma luksuzan, te je tako i snimila operaciju promjene pola i objavila na svom Jutjub kanalu.

Inače, Nikolina je govorila da joj je u cijelom procesu porodica jako pomogla, a priznala je da je više od 9 godina čekala na promjenu pola.

„Operaciju promjene pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bijela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je ljepota ovog svijeta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe“, pričala je ona prije intervencije.

„Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne moram da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu.“

„Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se tijelo promijenilo i da se hormoni izmijene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra. Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest mjeseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumiju da se mi promijenimo i da osjećamo pol u koji želimo da se promijenimo. Emotivna promjena mi je najteže pala. Prvih šest mjeseci sam plakala i smijala se u isto vrijeme. Postoje sve tri tehnike operacije pola. Mislila sam da estetski neće sve izgledati lijepo, jer kako sad od muškog polnog organa može da se napravi ženski? Međutim, kada sam vidjela rad svog doktora, znala sam da je to najbolji izbor za mene.“

Nikolina je pričala kako je izgledao period oporavka.

"Prva dva dana su bili jači bolovi. Ali ne samo bolovi, već psiha koja nema hormone. Sa ovom operacijom nemate više hormone. Bitno je da budete jaki u glavi. Sve ovo prođe. Rano je pričati o tome, ali je mene fasciniralo da se sada sve već osjeća. Imaću još dvije kontrole da se to pogleda. Inače je stvarno sve super.

Elektra Elit

Tokom proteklih godina, jedna od estradnih senzacija jeste i pevačica Elektra Elite, koja u Švajcarskoj inače radi i kao prostitutka. O njoj su pisali i domaći, ali i tamošnji mediji.

Elektra Elite je u Švajcarsku došla iz Srbije prije više od dvije decenije, kada je još bila muškarac. Domaći mediji su saznali da se zvala po rođenju Đuro. Danas iza sebe ima jedan brak, dvoje djece, koji je i nakon što je postala žensko oslovljavaju sa tata.

Ona je nedavno izašla iz zatvora u Švajcarskoj, u kojem je provela sedam mjeseci. Nakon hapšenja Elektra Elite je prebačena u ženski zatvor.

Andreja Pejić

Možda najpoznatiji trans model sa ovih prostora je manekenka Andreja Pejić. Ona je australijska manekenka srpsko-hrvatske nacionalnosti porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Prije promjene pola početkom 2014. godine, označavana je kao androgini maneken.

U julu 2014. godine Pejićeva je objavila da je početkom iste godine promijenila pol, kao i da je time ostvarila svoj dugogodišnji san.

Nataša Maza

Pjevačica Nataša Maza je prva javna ličnost koja je priznala da je promijenila pol. Ova transrodna pjevačica ušla je u žižu javnosti nakon što su postojale sumnje da je imala aferu sa bodibilderom Lepomirom Bakićem.

Kasnije je zbog njega ušla i kao gost na najpopularnije imanje u Lisovićima, u sklopu rijalitija „Farma“, nakon čega je on odbio da razgovara sa njom.

Ona je više puta isticala da je prije promjene pola iza nje veoma težak period i prilično stresne situacije, ali da je uspjela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

U jednom momentu se našla u žiži javnosti, kada su osvanule njene fotografije s podlivima, a izjavila je da je brutalno pretučena od strane bračnog para, koji su navodno bliski Kristijanu Goluboviću.

Ana i Ivana Nikolić

Popularnost su stekle i rijaliti formatu, a ove sestre bliznakinje su rođene kao muškarci, a javnost ih je upoznala kao sinove Rade i Radeta Vasića.

Mika i Giba su u rijalitiju prikupili simpatije javnosti, a nakon izlaska iz "Zadruge", promijenili su pol i postali Ivana i Ana.

Njihova majka Rada za Kurir je govorila o procesu i njihovom životu nakon operacije.

„Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je automehaničar u ‘Mercedesu’. Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspije, oni će se vjenčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš cijelo lice. Neko će vidjeti u Njemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razumije srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promijenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćerka je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog“, priznala nam je Rada na kraju.