Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević kazao je danas da nikada nije ni pismenim putem, ni usmeno dobio informacije o involviranosti suspendovanog policajca Petra Lazovića u bilo kakve kriminalne aktivnosti, piše Pobjeda.

“Jer da jesam, prekinuo bih komunikaciju sa njim i preduzeo sve policijske mjere i radnje”, istakao je Knežević.

On je to kazao danas pred Višim sudom u Podgorici odgovarajući na pitanja branioca Lazovića, advokata Borivoja Borović.

Knežević je naveo i da od EUROPOLA nijesu dobili informaciju da Petar Lazović koristi Skaj.

Istakao je da informaciju o tome da Lazović navodno ima PIN na Skaju dobio od glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, kada je pripremano hapšenje Lazovića i odbjeglog policajca Ljuba Milovića, 2022. godine.

“To je bio kada je o tome izašao izvještaj u medijima”, rekao je on.

Podsjećamo, SDT tereti Kneževića I nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića da su odavali povjerljive bezbjednosne informacije ljudima iz kriminalnog miljea.

Knežević je bio izričit da nikome nije odavao podatke sa Skaja. Na pitanje tužioca Jovana Vukotića naveo je da je imao službenu komunikaciju sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem te da nikakve skrivene komunikacije nije bilo.

“Mislim da sam više komunicirao sa tužiocem Vukotićem. Sa Milovićem sam komunicirao možda tri puta godišnje, naveo je bivši pomoćnik UP.

Na pitanje advokata Ranka Radonjića, Knežević je naglasio da je Milović za njega bio kredibilan kolega te da su ga svi iz Boke su ga upućivali na njega jer je imao dosta informacija i mogao je da provjeri dosta toga.

” Nakon hapšenja kod tužioca Vukotića sa tražio da me poligrafski testira da provjeri da li sam ikada ijedan euro uzeo. Tražio sam to i u policiji ali su mi rekli da taj zahtjev saopštim tužiocu – kazao je Knežević.

Na pitanje tužioca šta znači Skaj naveo je ds to podrazumijeva da su ga EUROPOL-u imali u realnom vremenu.

“Ističem da se vraćamo na nešto što je trebalo da se razjasni prije tri, četiri godine, ja se ne bih danss nalazio u situaciji u kojoj se nalazim, naglasio je on.

Pojasnio je da su im iz EUROPOL-a iz razloga hitnosti davali podatke.

” Skaj uživo znači da je Europol uživo pratio komunikaciju i putem elektronske komunikacije obavještavao ukoliko je nešto interesantno za nas. Tako su nam javljali tokom naše akcije u sprečavanju ubistva Milića Šakovića u Zagoriću, da su nam lica koja smo radili primjetili policijska vozila, javili gdje su im stanovi za posmatranje i slično”, objasnio je Knežević.

Pored Kneževića i Božovića na optužnici su: Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Dražen Milović, Ivan Mijatović.

Oni se terete za stavaranje kriminalne organizacije, pranje novca, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.