Izvor: DPS

Uoči formiranja Vlade Milojka Spajića funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) i nekadašnji portparol te partije Miloš Nikolić javljao je navodnom šefu tzv. Grand klana Aleksandru Mijajloviću koja će funkcija pripasti Niku Đeljošaju, prenoseći mu da je taj lider Albanske alternative navodno poručio da će biti tu da ih pogura.

Proizlazi to iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), iz kojeg tvrde da je Mijajlovićeva kriminalna organizacija uticala na političku vlast, sredstva javnog informisanja, izvršnu vlast i na druge važne društvene činioce.

Obrazlažu da se to utvrđuje iz komunikacija koje je Mijajlović ostvario sa drugim okrivijenim licima - bivšim ministrom odbrane Predragom Boškovićem, suspendovanom višom državnom tužiteljkom Andrijanom Nastić, visokim policijskim i funkcionerima tajne službe Dragom Spičanovićem, Milovanom Pavićevićem i Vladanom Lazovićem, zatim sa predstavnicima političkih partija u Crnoj Gori, kao i sa predstavnicima medija...

Iako krajem oktobra 2023. godine Nikolić prenosi Mijajloviću da mogu računati na Đeljošaja, nekoliko mjeseci ranije on se sada optuženom biznismenu žalio na političara iz Tuzi...

Početkom marta pisao mu je kako mu je Đeljošaj poručio da je pređena crvena linija.

“Dana 4. marta 2023. godine, svjedok Miloš Nikolić šalje Aleksandru Mijajloviću poruke sadržine: ‘Šalje mi Đeljošaj... Rekao sam mu da ne aveta... Prećerali ste sa ovim što ste sve organizovali i skalu ove kriminalne strukture pod dirigentskom palicom Mila i Ubovića, sve info imam i samo prenesi predsjedniku da bi bilo dobro da odmah povuče ove, jer će nastati haos na terenu i da znate, crvena linija je pređena”...

Da nije bilo “haosa na terenu” pokazuju poruke koje su razmijenili mjesec kasnije, odnosno 11. aprila, kada Nikolić jednom od navodnih šefova Grand klana piše:

“Zvao me Nik... Đ... Ima neka tri projekta u Tuzima... Koje bi volio vi da radite... Pa me pitao kome bih mogao da pošalje na mail... Da pogledate malo... I možda sjutra onda da popijemo kafu... Da se to malo pogleda dodatno i popriča o svemu”...

“Ja sam u ... Ljubljani... R je tu... Pa dođite... [email protected]... Pa ću ja dati inžinjerima da ne gledaju od koga je”, odgovorio mu je Mijajlović.

“Mogu R da kažem za sjutra ako ima kad da popijemo kafu s njim?”, pitao je nakon toga Nikolić i od Mijajlovića dobio kratak odgovor: “Obavezno”.

Krajem oktobra 2020. godine Nikolić je, piše u aktu SDT-a, Mijajloviću poslao fotografiju i poruku “Čim završismo”, na što mu je Mijajlović odgovorio:

“Hahaha... Kaži i njemu i M... Zahvali se i Niku, puno... Šta treba, tu smo... Mada će on sad u Vladu pa će imati od Raja pomoć”, navodi se u poruci sa smajlijima.

Nikolić mu tada šalje da će Đeljošaj biti ministar ekonomije i da sa te pozicije može i konkretno pomoći:

“E kako sam srećann... Ne mogu ti opisati... Makar je ministar ekonomije... Tu može nešto i konkretno pomoć”.

“Ko???? Nik? Kako ne može... Više od Kavarića i Sekulićke 100 %”, napisao mu je Mijajlović, koji od Nikolića dobija odgovor:

“Jeste, potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomije”.

“Odlično... Dobra pozicija”, napisao mu je Mijajlović.

“Dobra.. već mi je on rekao, sve što budu drugovi tvoji imali kao ideju, ja ću im biti tu da poguram i da rade itd”...

“Sjajno”, napisao mu je Mijajlović.

Specijalno državno tužilaštvo Mijajlovića je optužilo da je godinama kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima, prvenstveno iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi.

SDT sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Nastić, odavajući mu obavještajne podatke i podatke označene stepenom tajnosti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako sumnja SDT, godinama je na dnevnoj bazi dobijao i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Iz poruka koje su razmjenjivali nakon toga, proizlazi da su sa Đeljošajem dogovarali i izbor predsjednice Košarkaškog saveza.

Nikolić prvobitno prenosi Mijajloviću da je dugo pričao sa Nikom, da je “pozdravio i zahvalio”

“Pita šta je naredni korak... I kaže ova tri njegova računajte za sve što treba”...

Mijajlović mu je tada odgovorio: “Da biramo novog predsjednika”, a Nikolića je zanimalo ko bi mogao biti..

“Nemam još ideju... Moramo naći ozbiljnog, bivšeg igrača ili nekog iz biznisa... Meni je žena na umu... Jelena Dubljević... Ali je i ona radila mnogo promocija za DPS”, odgovorio mu je Mijajlović.

“Dana 23. novembra 2023. godine okrivljeni Aleksandar Mijajlović šalje svjedoku Milošu Nikoliću poruku sadržine - ‘Samo da mi Nika za sjutra napomeneš. Odužićemo mu se”, a okrivljeni odgovara: ‘Sad mu pišem’”, citiraju tužioci njihovu prepisku u spisima.

Navode i da je Mijajlović tada napisao - “Hahahahaha... Trebalo bi!!! Cifre su na našoj strani... Ali znaš da je na tajno sve rizik”...

“Da bi potom svjedok Miloš Nikolić okrivljenom poslao “Bravo!!... Neka je sa srećom!!”, a okrivljeni Mijajlović odgovorio Milošu Nikoliću porukama sadržine - ‘Hvalaaa... Zahvali Niku!!!’”...

Legendarna crnogorska košarkašica Jelena Dubljević izabrana je 24. novembra te godine za predsjednicu Košarkaškog saveza Crne Gore (KSCG).

Dubljevićeva je tog dana, na vanrednoj Izbornoj skupštini pobijedila dotadašnjeg predsjednika Nikolu Pekovića, koji je tu funkciju obavljao od maja 2021. godine.

Za Jelenu Dubljević su glasala 42 delegata, dok je Peković dobio podršku njih 38.

Na dan kada je izabrana, Mijajlović je Nikoliću poslao link teksta objavljenom na portalu CDM pod naslovom “Đukanović čestitao Dubljević”, kom su prethodile poruke:

“Vozim je, ne vidim ovo. A ona čita i kaže - ‘Bog mi je čestitao, meni više u životu ništa ne treba”...