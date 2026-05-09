Suspendovani specijalni tužilac uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a iz institucije se još ne oglašavaju povodom slučaja

Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović biće danas saslušan u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), nakon što su ga juče uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja po nalogu SDT-a, prenosi CdM.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva do sada nije bilo zvaničnog oglašavanja povodom hapšenja Čađenovića, dok je njegov branilac, advokat Lazar Aković, kazao da razlog hapšenja njegovog klijenta još nije poznat.

„Moj klijent nije još uvijek saslušavan u SPO. Razlog hapšenja nam nije poznat“, naveo je Aković.

Prema nezvaničnim informacijama, Čađenović je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, prenosi CDM.

Protiv njega se već vodi postupak pred Višim sudom u Podgorici, gdje ga SDT tereti da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši policijski funkcioner Zoran Lazović. U istom predmetu optuženi su i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji se trenutno nalazi u UIKS-u, kao i Lazović.

Viši sud u Podgorici krajem oktobra prošle godine ukinuo je Čađenoviću kućni pritvor, prenosi CDM.

Čađenović je nedavno disciplinski kažnjen smanjenjem plate od 40 odsto na period od šest mjeseci i zabranom napredovanja u službi na dvije godine zbog toga što je, prema odluci Disciplinskog vijeća Tužilačkog savjeta, godinama držao u fioci dva predmeta, uključujući aferu „Telekom“, sve dok nijesu zastarjeli.