Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Građani Crne Gore snažno podržavaju evropski put države i u velikoj mjeri prepoznaju koristi budućeg članstva u Evropskoj uniji, pokazuje proljećno istraživanje Eurobarometra koje EU sprovodi na šestomjesečnom nivou.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da rezultati potvrđuju stabilno proevropsko raspoloženje i jačanje evropske svijesti u Crnoj Gori.

Ona je istakla da 75 odsto građana vjeruje da će članstvo u EU donijeti konkretne koristi državi, što, kako je navela, pokazuje da javnost evropsku integraciju vidi kao proces koji unapređuje kvalitet života, jača institucije i otvara nove razvojne mogućnosti.

Gorčević je dodala da 68 odsto građana izražava privrženost Evropskoj uniji, dok institucije EU uživaju značajan nivo povjerenja u Crnoj Gori.

„Članstvo u Evropskoj uniji nije samo politički i administrativni proces, već i pitanje vrijednosti i pripadnosti zajednici kojoj prirodno težimo“, navela je Gorčević, dodajući da građani EU vide kao pouzdan okvir budućeg razvoja.

Prema njenim riječima, čak 65 odsto građana smatra da se Crna Gora kreće u pravom smjeru, što, kako je ocijenila, predstavlja potvrdu povjerenja u politike Vlade i evropski kurs države.

Podaci Eurobarometra pokazuju i da Crna Gora prednjači u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana, uz rezultat koji je dvostruko iznad prosjeka Evropske unije, gdje isti stav dijeli 31 odsto građana.

Gorčević je posebno ukazala i na rast povjerenja u ključne institucije. Povjerenje u pravosuđe sada iznosi 49 odsto, što je rast od 29 procentnih poena u odnosu na prethodno istraživanje. Povjerenje u policiju poraslo je za 30, a u vojsku za 36 procentnih poena.

Povjerenje u Vladu, prema proljećnom Eurobarometru, iznosi 54 odsto.

„Iako predstoji još mnogo posla, ovi podaci ukazuju na jačanje vladavine prava, institucionalne stabilnosti i povjerenja građana u kapacitet države da obezbijedi pravnu sigurnost i zaštitu javnog interesa“, zaključila je Gorčević.