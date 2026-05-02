Ministar spoljnih poslova Kube kritikovao je američke sankcije kao kršenje međunarodnog prava.

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Kubanska vlada oštro je odbacila nove sankcije koje je uveo predsjednik SAD Donald Tramp, nazivajući ih “jednostranim prinudnim mjerama” koje imaju za cilj “kolektivno kažnjavanje kubanskog naroda”.

Havana uzvratila Vašingtonu

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodrigez naveo je na društvenim mrežama da su ove mjere “eksteritorijalne prirode i krše Povelju Ujedinjenih nacija”. Dodao je da Sjedinjene Države “nemaju nikakvo pravo da nameću mjere protiv Kube niti protiv trećih zemalja ili entiteta”.

"Dok američka vlada represira sopstveni narod na ulicama, pokušava da kazni naš narod, koji se herojski odupire napadima američkog imperijalizma", poručio je Rodrigez.

Tramp dodatno zaoštrava politiku

Izjave kubanskog ministra uslijedile su svega nekoliko sati nakon što je Bijela kuća signalizirala dodatno zaoštravanje politike prema ostrvu. Ranije tog dana, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom proširuje sankcije kubanskoj vladi, u pokušaju da pojača pritisak na Havanu, navode američki zvaničnici.

Ovaj potez dolazi nakon što su američke snage u januaru zarobile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, kao i nakon Trampove poruke da je “Kuba sljedeća”.

Vidi opis "Oni su izuzetna prijetnja za SAD": Tramp se ne zaustavlja, sledeća meta Kuba? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Ko je na meti sankcija?

Nove sankcije usmjerene su na pojedince i grupe koje pomažu bezbjednosnim strukturama kubanske vlade.

Mjere takođe ciljaju one koji su umiješani u korupciju, teška kršenja ljudskih prava, kao i sve koji rade kao zvaničnici ili podržavaoci kubanske vlasti.

I dalje nije potpuno jasno koje će osobe i organizacije biti direktno pogođene ovim ograničenjima.

Bijela kuća je, bez iznošenja dokaza, navela da Kuba predstavlja “sigurno utočište za transnacionalne terorističke grupe”, poput libanskog Hezbolaha.

Prijetnje i vojni pritisak

Administracija Donalda Trampa posljednjih mjeseci nije isključila ni mogućnost vojne akcije protiv Kube, uz sve jači ekonomski pritisak.

Početkom godine Tramp je proglasio vanredno stanje, tvrdeći da Kuba predstavlja "neobičnu i izuzetnu prijetnju" po nacionalnu bezbjednost SAD. Njegove mjere uključuju i dodatne carine za zemlje koje snabdijevaju Kubu naftom, čime je praktično uspostavljena energetska blokada koja dodatno opterećuje ekonomiju ostrva.

Posljedice po građane

Zbog nestašice goriva, elektroenergetski sistem Kube je pod velikim pritiskom, što dovodi do sve češćih nestanaka struje širom zemlje. Sankcije dodatno pogoršavaju ionako tešku ekonomsku situaciju i svakodnevni život građana.

POV: There’s no more oil or power in Cuba



Courtesy of the Zionist regime in America.pic.twitter.com/TsykMUSXBX — Jvnior (@Jvnior)March 25, 2026

Politički sukob u SAD

U međuvremenu, američki Senat blokirao je predlog rezolucije koja je imala za cilj da spriječi Trampa da pokrene vojnu akciju protiv Kube bez odobrenja Kongresa. Republikanci su glasali protiv, rezultatom 51 prema 47, uglavnom po stranačkoj liniji.