Američki predsjednik nagovijestio moguće poteze prema Havani, dok kubanske vlasti pokušavaju izbjeći sukob kroz pregovore

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da je “Kuba sljedeća” tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, dodatno podižući tenzije u regionu. Iako nije precizirao konkretne poteze, naglasio je da smatra da je vlast u Havani na ivici kolapsa zbog teške ekonomske krize.

Tokom obraćanja, Tramp je podsjetio na američke vojne operacije u Venecueli i Iranu, poručujući da je američka vojska snažna i spremna za djelovanje.

“Izgradio sam veliku vojsku. Rekao sam: ‘Nikada nećete morati da je upotrijebite’, ali ponekad morate. I Kuba je sljedeća, uzgred. Ali pravite se da to nijesam rekao”, kazao je Tramp.

Prema dostupnim informacijama, njegova administracija je u posljednjim sedmicama otvorila pregovore sa dijelovima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp sugerisao da ni vojna opcija nije isključena.

"Cuba is next, by the way. But pretend I didn't say that, please."



Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel potvrdio je da se vode razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se izbjegao mogući sukob.

Kuba se trenutno suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom, dodatno pogoršanom poremećajima u snabdijevanju naftom. Nakon promjena vlasti u Venecueli, obustavljene su isporuke koje su bile ključne za funkcionisanje energetskog sistema i saobraćaja na ostrvu.

Američki predsjednik je ranije u martu izjavio da bi Kuba mogla biti predmet “prijateljskog preuzimanja”, ali je potom naglasio da takav scenario ne mora nužno biti miran, što dodatno povećava neizvjesnost oko daljeg razvoja situacije.