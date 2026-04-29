Senat je glasao sa 51 prema 47, gotovo u potpunosti po stranačkim linijama, o proceduralnoj mjeri kojom je blokirana rezolucija o ratnim ovlašćenjima.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Senat Sjedinjenih Država, pod vođstvom republikanaca, blokirao je rezoluciju koju su predvodile demokrate, a koja bi zabranila predsjedniku Donaldu Trampu pokretanje vojne akcije protiv Kube bez odobrenja Kongresa.

Senat je glasao sa 51 prema 47, gotovo u potpunosti po stranačkim linijama, o proceduralnoj mjeri kojom je blokirana rezolucija o ratnim ovlašćenjima, pri čemu su članovi Trampove stranke tvrdili da Sjedinjene Države trenutno ne učestvuju u neprijateljstvima protiv Kube.

Republikanski senator Rik Skot sa Floride, koji je pokrenuo proceduru kojom je rezolucija zaustavljena, rekao je da glasanje o ratnim ovlašćenjima nije primjereno jer Tramp nije rasporedio vojnike.

Demokratski senator Tim Kejn iz Virdžinije, jedan od glavnih predlagača mjere, tvrdio je da američki napori za zaustavljanje isporuka goriva ostrvu pod komunističkom vlašću predstavljaju vojnu akciju.

"Kad bi neko radio Sjedinjenim Državama ono što mi radimo Kubi, to bismo definitivno smatrali činom rata", rekao je Kejn u govoru u Senatu prije glasanja, prenosi Sputnjik.

Pod Trampom su američke snage izvodile napade na brodove uz obalu Venecuele i ušle u Karakas kako bi zarobile predsjednika Nikolasa Madura, a zajedno sa Izraelom vode rat protiv Irana od 28. februara — sve bez odobrenja Kongresa.

Tramp je izjavio da je "Kuba sledeća", ne precizirajući šta planira da uradi, ali je često tvrdio da je njena vlada na ivici kolapsa.

Demokrate su više puta bezuspješno pokušavale, i u Senatu i u Predstavničkom domu, da natjeraju Trampa da za vojne operacije dobije odobrenje Kongresa.

Republikanci, koji imaju tesnu većinu u oba doma, gotovo su jednoglasno odbijali takve rezolucije, optužujući demokrate da zakonom o ratnim ovlašćenjima pokušavaju da oslabe Trampa.

Iako američki Ustav propisuje da rat može da objavi Kongres, a ne predsednik, to ograničenje ne važi za kratkoročne operacije ili odgovor na neposrednu prijetnju. Bijela kuća tvrdi da su Trampove odluke u skladu sa njegovim pravima i obavezama kao vrhovnog komandanta da štiti Sjedinjene Države.