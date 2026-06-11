"Najvažnije je da imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je i bila svrha svega što smo morali da uradimo da bismo ovo postigli. Uskoro imamo potpisivanje", rekao je Tramp.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je sporazum sa Iranom uglavnom završen i da će biti potpisan u narednih nekoliko dana, "možda u Evropi".
Naveo je da se čeka konačna dokumentacija sporazuma.
"Upravo smo postigli odličan dogovor o ratu sa Iranom i bićemo podložni finalizaciji dokumenata, što bi trebalo da se uradi u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp iz Bijele kuće, najglašavajući da će strane "vjerovatno potpisati, možda u Evropi".
Kako prenosi britanski Telegraf, potpisivanje se očekuje već za vikend.
Dodao je da su dokumenti već u "prilično konačnom obliku".
"Najvažnije je da imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je i bila svrha svega što smo morali da uradimo da bismo ovo postigli. Uskoro imamo potpisivanje".
Tramp je naveo i da će potpredsjednik Džej Di Vens prisustvovati potpisivanju sporazuma između SAD i Irana.
Naglasio je da će Ormuski moreuz biti otvoren čim se potpiše sporazum.
Prethodno je Axios objavio da je Iran obavijestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum".