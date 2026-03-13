Kuba se suočava sa teškom ekonomskom krizom i pokreće razgovore sa Sjedinjenim Državama. Trampov pritisak postavlja nove izazove za ostrvo.

Kubanski zvaničnici otvorili su razgovore sa američkom vladom, rekao je u petak kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel, usred teške ekonomske krize na karipskom ostrvu, dok je komunistička vlada pod sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Cilj ovih razgovora bio je da se kroz dijalog pronađu rešenja za bilateralne razlike koje postoje između dvije nacije", rekao je Dijaz-Kanel u videu emitovanom na državnoj televiziji neposredno prije nego što je trebalo da se obrati kubanskim medijima.

Obraćanje medijima najavljeno je kao nastavak događaja od 5. februara, kada je Dijaz-Kanel upozorio da se Kuba približava situaciji koja će zahtijevati "ekstremne mjere" zbog ekonomske krize, čestih nestanaka struje i nestašice goriva pogoršane Trampovim uvođenjem naftne blokade ostrvu.

Raul Kastro učestvovao u razgovorima

Dijaz-Kanel je rekao da je vodio razgovore sa kubanske strane, zajedno sa bivšim kubanskim predsjednikom Raulom Kastrom i drugim visokim zvaničnicima Komunističke partije i vlade. Nije rekao ko je prisustvovao u ime Sjedinjenih Država.

Tramp je više puta rekao da su Sjedinjene Države već u razgovorima na visokom nivou sa kubanskim predstavnicima.

Do sada je kubanska vlada negirala da su u toku bilo kakvi zvanični sastanci, ali nije izričito demantovala medijske izveštaje o zakulisnim razgovorima sa Raulom Giljermom Rodrigezom Kastrom, unukom 94-godišnjeg Raula Kastra koji i dalje ima veliki uticaj. Rodrigez Kastro je sjedio iza Dijaz-Kanela među zvaničnicima Komunističke partije prikazanim na videu.

Tramp prekinuo isporuke venecuelanske nafte

Otkako su SAD u januaru zarobile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i svrgnule s vlasti najvažnijeg kubanskog stranog saveznika, Tramp je prekinuo isporuke venecuelanske nafte i zapretio uvođenjem carina svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi.

Tramp je poslednjih nedelja dao niz izjava u kojima je rekao da je Kuba na ivici kolapsa ili da želi da postigne dogovor sa Sjedinjenim Državama. U ponedeljak je rekao da bi Kuba mogla biti predmet "prijateljskog preuzimanja", a zatim dodao: "To možda neće biti prijateljsko preuzimanje."

