U grčkim primorskim mjestima sve je više prijavljenih napada invazivne "ribe sa zečjom usnom", koja prilazi plićaku i ujeda kupače. U Mediteranu je do sada zabilježeno 28 teških napada, a pojedini slučajevi završili su amputacijom prstiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljudi koji ove godine ljetuju u Grčkoj pozvani su na maksimalan oprez zbog najezde izuzetno agresivne i otrovne vrste poznate kao "riba sa zečjom usnom".

Ova invazivna vrsta počela je masovno da napada plivače u plićacima, a zbog sve većeg broja prijavljenih ujeda - koji u najtežim slučajevima rezultiraju i amputacijama djelova tijela - grčka vlada je uvela novčane podsticaje za njen masovni izlov.

Lokacije ključne za turiste

Iako je ova riba u grčkim vodama prisutna duže od decenije, ove sezone situacija je eskalirala jer se sa otvorenog mora i udaljenih ostrva preselila direktno na prepune plaže i u plićake popularnih ljetovališta.

Treba da se obrati posebna pažnja ako se boravi na sledećim lokacijama:

Atika i okolina Atine: Najveći broj novih napada zabilježen je na plažama koje posjećuju ljudi kada obilaze prijestonicu - Saronida, Kavuri, Vula, Varkiza i Palea Fokeja.

Krit: Ovo ostrvo trenutno bilježi najveći problem i najveću koncentraciju ovih riba jer one preferiraju topliju vodu.

Ostrva Egejskog i Jonskog mora: Prisustvo je prijavljeno na Rodosu, Serifosu, Lemnosu, ali i na Krfu koji je jedno od omiljenih mjesta za turiste.

Sjeverna Grčka: Ribari su primjerke ove ribe počeli da pronalaze čak i na krajnjem sjeveru, u okolini Soluna i Aleksandrupolisa.

Od divljih ujeda do amputacija

Naučnici upozoravaju da je "riba sa zečjom usnom" potpuno promijenila ponašanje - izgubila je strah od ljudi, formira velika jata i agresivno napada sve što se kreće u vodi dubine do šest metara.

Zabilježeni su ujedi za noge, listove, zadnjicu, pa čak i genitalije kupača. Do sada je u široj regiji Mediterana evidentirano 28 teških napada, od kojih je nekoliko završilo amputacijom prstiju.

Pored snažnih zuba nalik kljunu koji sijeku kao brijač, unutrašnji organi ove ribe sadrže tetrodotoksin (TTX). Riječ je o smrtonosnom otrovu koji se ne uništava termičkom obradom, zbog čega se ova riba nikako ne smije konzumirati jer izaziva bolnu smrt.

Država plaća za njeno uništenje

Kako bi spasila turističku sezonu i ekosistem od pretvaranja u "morsku pustinju", Grčka je pokrenula radikalne mjere:

Vlada razmatra uvođenje subvencije u ovom iznosu kako bi motivisala profesionalne ribare da idu u namjenski lov na ribu sa zečjom usnom.

Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora, prosečan grčki ribar zbog ove invazivne vrste trpi štetu veću od 6.000 eura godišnje, jer ribe sa zečjom usnom svojim snažnim zubima kidaju mreže, jedu udice i proždiru sav vrijedan ulov (sipe, hobotnice, lignje).

Kroz projekat Evropske unije "Lagomeal", naučnici su uspeli da pronađu način da izoluju otrov iz ove ribe kako bi se ona bezbjedno prerađivala u stočnu hranu.

Anastasija Miliu, direktorka istraživanja Instituta "Arhipelag", upozorava da je trenutno ugroženo biološko nasljeđe staro 3.500 godina.

"Grčka mora su postala neregulisana zbog ljudskog faktora. Umjesto da samo finansiramo lov na ove ribe, moramo subvencionisati ribare da privremeno obustave ribolov kako bismo dali prirodi vremena da obnovi populaciju prirodnih predatora koji jedini mogu trajno da zaustave ovu najezdu", rekla je Miliu.

Ukoliko tokom plivanja primijetite ribu koja se u slučaju opasnosti naduvava i ima specifične, jake prednje zube, odmah izađite iz vode. U slučaju ujeda, neophodno je hitno javljanje najbližoj medicinskoj ustanovi.

(Espreso/MONDO)