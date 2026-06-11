Iran je obavijestio posrednike da je u pregovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum", objavljeno je danas. Prema izvorima upoznatim sa pregovorima, dvije strane značajno su približile stavove.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Izvori navode da je napredak ostvaren u vezi sa ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza, odmrzavanjem iranske imovine i uspostavljanjem okvira za nuklearne pregovore. Sve bi trebalo da se odvija tokom 60-dnevnog primirja, a ulogu posrednika ima Katar.

Čeka se odobrenje Teherana

Katarski i iranski zvaničnici navodno su do srijede usaglasili konačni tekst sporazuma za koji vjeruju da je prihvatljiv i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako navodi Axios, sada se čeka još samo odobrenje iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija.

Da su pregovori pri samom kraju, potvrdio je i američki predsjednik Donald Tramp, koji je u četvrtak otkazao planirane vojne udare na Iran.

On je izjavio da je sporazum "gotovo u potpunosti zaključen" i najavio da će informacije o ceremoniji potpisivanja biti objavljene uskoro.

(Index.hr/Mondo)