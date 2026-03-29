Predsjednik SAD Donald Trump upozorio je da bi Kuba mogla biti naredna meta američkog pritiska, dok vlasti u Havana nude milijarde dolara odštete za nacionalizovanu imovinu američkih kompanija.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Trump ukazao je na snagu američke vojske i upozorio da je „Kuba sljedeća“, dok su vlasti u Havana ponudile da obezbijede odštetu za američke kompanije na Kubi nacionalizovane nakon revolucije 1959. godine.

To javljaju mediji u Evropska unija i ukazuju na to da ponuda vlasti u Havani za odštetu djeluje potpuno nevjerovatno i da ima za cilj barem privremeno smirivanje prijetnje američke intervencije, jer u državnoj blagajni Kube nema novca, navodi francuski ekonomski dnevnik „Lezeko“.

Procjenjuje se da je suma od devet milijardi dolara minimum za namirenje nacionalizovane imovine kompanija, uključujući Ekson Mobil, Ševron, hotele Hilton, AT&T i proizvođača ruma Bakardi.

Zapadnoevropski mediji napominju da je, u situaciji kada je kubansko stanovništvo teško pogođeno nestašicom struje, hrane i ljekova zbog američkih sankcija i lošeg upravljanja ekonomijom, kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel najavio da su vlasti u Havani spremne za pregovore sa Vašingtonom.

Zvaničnici u Havani su prvi put izjavili da su spremni za američke investicije u kubanske kompanije. Međutim, predsjednik Dijaz-Kanel je istakao da pregovori sa Vašingtonom ne mogu značiti i promjenu komunističkog jednopartijskog političkog poretka.

Američki državni sekretar Marco Rubio je na to uzvratio porukom da ekonomske promjene moraju biti praćene promjenom političkog sistema i upravljanja zemljom. „Ko je dovoljno lud da ulaže milijarde dolara u zemlju kojom vladaju nesposobne komunističke vlasti?“, upitao je Rubio.

Potencijalni finansijeri, posebno oni kubanskog porijekla na Floridi, kažu da kapital može da teče na Kubu samo ako za to postoje zakonske garancije i ako se uspostavi novi politički sistem.

Rubio, sin kubanskih imigranata u SAD, ocijenio je da „kubanska ekonomija mora da se promijeni iz korijena, a to je nemoguće bez promjene sistema vlasti... oni koji vode i ekonomski model moraju se promijeniti, jer sadašnji ne funkcioniše“.

Italijanski list „Korijere dela Sera“ skreće pažnju na činjenicu da američki predsjednik Tramp nije precizirao šta podrazumijeva pod „Kuba je sljedeća“.

Tramp je na skupu poslodavaca i finansijera u Majamiju, koji je organizovala Saudijska Arabija, rekao: „Ja sam stvorio ovu našu veliku vojsku i rekao sam da je nikada ne treba koristiti, ali ponekad je neophodna... i Kuba će, između ostalog, biti sljedeća.“