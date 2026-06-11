Kendra Vilkinson bila je sinonim za divlju energiju i omiljena djevojka iz kultnog rijalitija o životu iz Plejboj vile. Međutim, kada su se ugasila svjetla, uslijedili su bolan razvod, borba sa bankrotom i klinička depresija.

Izvor: pritnscreen/youtube/Fan page Girls Next Level Podcast/Instagram/KendraWilkinson

Dok su Holi Medison i Bridžit Markvart pokušavale da budu oličenje klasičnog "Plejboj glamura", Kendra Vilkinson je bila nešto sasvim drugo - bila je djevojka iz susjedstva na rolerima. Lik sa košarkaškom loptom u rukama, prepoznatljivim (i preglasnim) smijehom, reperskim stavom i energijom koja jednostavno nije pripadala svijetu uštogljenih svilenih bademantila Hjua Hefnera.

Bila je omiljena "zečica" generacije koja je odrasla na MTV-ju i gledala rijaliti "The Girls Next Door" (prikazivan 2005-2009), u kojima je prikazan život tada glavih aktuelnih zečica Hjua Hefnera - Bridžit, Holi i Kendre.

Prisetimo se:

Vidi opis Bila je najluđa Hefnerova zečica pa postala domaćica: Nakon razvoda i depresije promijenila lični opis, evo je danas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: youtube/printescreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Danas, dvadeset godina kasnije, Kendra više ne nosi zečije uši, 12. juna puni 41 godinu i majka je dvoje djece. Zapravo, danas prodaje luksuzne vile u Los Anđelesu i vodi potpuno drugačiju borbu – onu za sopstveni opstanak, biznis i porodicu nakon razvoda od profesionalnog sportiste Henka Basketa.

Kako je sportistkinja završila u najpoznatijoj vili na svijetu?

Kendra je u Plejboj vilu ušla sa svega 18 godina, i to na prilično bizaran način. Hju Hefner je vidio njenu fotografiju koju je uslikao jedan od fotografa na njenom poslu (radila je kao asistent u zubarskoj ordinaciji) i odlučio da je unajmi kao "body paint" modela za svoj 78. rođendan. Nedugo nakon toga, Hef joj je ponudio da postane jedna od njegove tri zvanične djevojke i useli se u vilu.

"Nisam ni znala šta je Plejboj. Bila sam klinka sa ulice, igrala sam softbol, živjela na instant nudlama. Kada mi je ponudio luksuznu sobu i poslugu, mislila sam da sam u raju. Nisam razmišljala o cijeni koju ću platiti", priznala je godinama kasnije.

Rijaliti "The Girls Next Door" postao je planetarni hit. Kendra je unijela preko potrebnu autentičnost i tinejdžerski bunt u šou. Ali, iza zatvorenih vrata, život u vili imao je stroga pravila: policijski čas u 21h, striktan džeparac od 1.000 dolara nedeljno (koji su smjele da troše samo na odjeću za javne događaje) i, naravno, intimne obaveze prema ostarelom magnatu.

Beg iz "raja"

Kendra je prva shvatila kada je vrijeme da ode. Godine 2009. napustila je vilu, udala se za NFL zvijezdu Henka Basketa i započela sopstveni rijaliti "Kendra". Izgledalo je kao da je ostvarila američki san – dobila je dvoje djece, muža sportistu i milionske ugovore.

Međutim, život nakon Hefnera pokazao je svoje zube. Brak sa Henkom se raspao nakon skandala i njegove navodne prevare, a Kendra je ostala sama sa djecom, suočena sa ozbiljnom depresijom i činjenicom da je svijet i dalje vidi isključivo kao "bivšu zečicu".

Gubitak identiteta i finansijska kriza doveli su je do ivice. Kako je sama rekla, morala je da "sahrani staru Kendru" da bi preživjela.

Kendra on top rijaliti Izvor: Youtube / WE tv

Od "zečice" do kraljice nekretnina

I tu dolazimo do njenog najvećeg preokreta. Kendra nije dozvolila da postane još jedna tragična rijaliti priča. Umjesto toga, sela je, zagrijala stolicu, položila težak ispit za licencu agenta za nekretnine i zaposlila se u jednoj od najprestižnijih agencija u Los Anđelesu.

Njen novi život pretočen je u rijaliti "Kendra Sells Hollywood", ali ovog puta pravila igre postavlja ona sama, bez glamura i filtera njenog pređašnjeg života. U novoj seriji vidimo Kendru koja se bori sa anksioznošću, paniči pred važne sastanke sa milionerima i otvoreno plače jer mora da plati račune kao samohrana majka.

Kendra se dosta i fizički promijenila, te je od se*si plavuše postala pravi primjer posvećene mame iz susjedstva:

Vidi opis Bila je najluđa Hefnerova zečica pa postala domaćica: Nakon razvoda i depresije promijenila lični opis, evo je danas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/kendrawilkinson Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ona više ne prodaje se*sepil – sada prodaje imanja vredna desetine miliona dolara u Bel Eru i na Beverli Hilsu.

"Mislila sam da će umreti tokom odnosa"

Sa vremenske distance, Kendra danas o Plejboju govori sa pomiješanim osjećanjima. Dok su druge djevojke, poput Holi Medison, napisale knjige u kojima su do detalja ogolile mračnu stranu i manipulacije Hjua Hefnera, Kendra je izabrala drugačiji put procesuiranja traume.

Ona ne krije da je u vili bilo toksično, ali ističe da je to bio njen izbor koji joj je otvorio vrata svijeta. Dokumentarac o Hefneru iznio je monstruozne detalje o silovanju i iskorišćavanju djevojaka, a Kendra je priznala da je često bila drogirana kako bi mogla da pregura noći sa Hjuom Hefnerom.

"Jednom prilikom jedna od djevojka me je pitala da li želim da idem kod Hefa u sobu. Naravno da sam odmah pretpostavila o čemu se radi, ali nisam želela da se izdavajam od ostalih, pa sam i ja krenula sa njima. Vodio je ljubav sa svakom djevojkom bukvalno po minut, a ja sam imala osjećaj da će svakog trenutka da umre", izjavila je ona kasnije.

Danas, sa 41 godinom, Kendra Vilkinson izgleda bolje i stabilnije nego ikada. Bez teške šminke, u poslovnom odijelu, fokusirana na sina Henka četvrtog i ćerku Alijah. Pokazala je da djevojka može da izađe iz Plejboj vile, ali i da ono što je tamo naučila o medijima i preživljavanju može da iskoristi da izgradi sopstvenu imperiju.