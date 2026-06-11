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Djevojačko od milion dolara najbogatije influenserke: Privatni avion i suv luksuz, a na majici go muž

Djevojačko od milion dolara najbogatije influenserke: Privatni avion i suv luksuz, a na majici go muž

Autor Marina Cvetković
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Tamara Kalinić je riješila da počasti sebe i najbliže prijatiljice luksuznim putovanjem pred svadbeno veselje.

Djevojačko od milion dolara najbogatije influenserke Izvor: Instagram/tamara

Nakon što je prošle godine u Italiji izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Filipu Testu, moćnom menadžeru u modnoj industriji, javnost je sa nestrpljenjem čekala sledeći korak. I dok se detalji same svadbene ceremonije i dalje drže u tajnosti, Tamara je rešila da otvori vrata svog privatnog života i pokaže kako izgleda njeno djevojačko putovanje.

Sudeći po ekskluzivnim kadrovima koje je podijelila sa milionima pratilaca na svom Instagram profilu, riječ "skromno" ne postoji u njenom rečniku.

Zavirite u galeriju ispod i pogledajte fotke sa njenog devojačkog putovanja:

Luksuz je počeo već na pisti, gdje je Tamaru i njene najbliže prijateljice sačekao privatni avion, a šampanjac, kavijar i skupoceni pokloni modne kuće Celine bili su samo uvertira za ono što slijedi.

Ipak, pored neviđenog bahaćenja i glamura, svima je zapao za oko jedan urnebesan i prilično bizaran detalj – personalizovane majice koje su djevojke nosile, a na kojima se nalazi niko drugi do Tamarin budući muž, i to bez odjeće!

Tamara je potom sa pratiocima podijelila njen autfit za večeru sa deverušama:

Iako nije navodila tačnu lokaciju putovanja na koje je povela prijateljice, komplimenti i mngobrojna pitanja ispod njenih objava su se samo nizali.

Pogledajte i kako izgleda Tamarin budući suprug:

Tagovi

tamara kalinić djevojačko veče

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