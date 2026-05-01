Rat na Bliskom istoku ušao je u 63. dan, a posledice sukoba sve su osjetnije u globalnoj trgovini -blokada Ormuskog moreuza već mijenja tok isporuke robe, koja se sada preusmjerava na kopnene rute.

Tramp vaga opcije za rat sa Iranom dok se približava put u Kinu

Američki mediji prenose da bi predstojeća posjeta predsjednika SAD Donalda Trampa Kini mogla da utiče na donošenje odluka u vezi sa ratom protiv Irana.

Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je za NBC da je put u Kinu jedan od faktora koje Tramp razmatra dok procjenjuje svoje opcije prema Iranu.

Posjeta Kini, zakazana za 14. i 15. maj nakon što je ranije odložena na početku sukoba, predstavlja "prioritet" koji Bijela kuća ne želi ponovo da pomjera, naveo je isti izvor.

I "Njujork tajms“ izvještava da dvostruka blokada Ormuskog moreuza i iranskih luka dodatno komplikuje situaciju uoči ove "visokorizične“ posjete.

Peking je poručio da želi da ima „konstruktivnu ulogu“ u okončanju rata, dok je administracija Donalda Trampa uvela sankcije više kineskih rafinerija i brodarskih kompanija koje optužuje za trgovinu iranskom naftom, koja je pod američkim sankcijama.

Kina, kao i mnoge zemlje u regionu, najveći dio nafte uvozi preko Ormuskog moreuza, koji je uglavnom zatvoren od početka marta.

Blokada Ormuskog moreuza mijenja tok trgovine: roba sada ide kamionima preko pustinje

Blokada Ormuskog moreuza mijenja globalne trgovinske rute, pa se dio kontejnerskog saobraćaja sada preusmjerava na kopnene pravce, prenosi AFP.

Zbog zatvaranja moreuza, brodari su primorani da traže alternativne koridore za isporuku hrane i industrijske robe kamionima, jer više ne mogu morskim putem da stignu do zemalja Persijskog zaliva, navode logistički i pomorski izvori.

Prema AFP-u, saudijska luka Džeda na Crvenom moru postaje novo regionalno čvorište. Tamo brodovi velikih kompanija poput MSC, CMA CGM, Maersk i Cosco stižu preko Sueckog kanala.

Roba se zatim kamionima transportuje pustinjskim autoputevima do destinacija kao što su Šardža, Bahrein i Kuvajt, koji već dva mjeseca nisu dostupni morskim putem.

"Luka Džeda uopšte nije projektovana za ovoliki obim uvoza i već dolazi do zagušenja“, izjavio je Artur Bariljas de Te, suosnivač logističke kompanije Ovrsi.

Brodari najavljuju i korišćenje luka van Ormuskog moreuza - Sohar u Omanu, kao i Kor Fakkan i Fudžaira u UAE.

Luka Akaba u Jordanu koristi se kao baza za transport robe ka Bagdadu i Basri u Iraku, dok turski koridor omogućava snabdijevanje sjevernog Iraka.