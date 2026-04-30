Tokom prve posjete kralja Čarlsa III Americi, poklonjeno je zvono sa britanske podmornice, simbol zajedničke istorije i vojne saradnje.

Prvi dan državne posjete kralja Čarlsa III Sjedinjenim Državama, prve otkako je krunisan, protekao je u znaku obnove "posebnog odnosa" dviju zemalja, ali i uz nekoliko suptilnih provokacija upućenih američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Britanski monarh uručio je predsjedniku Trampu značajan poklon sa pomno odmjerenom porukom tokom svečane večere u Bijeloj kući.

Dan je započeo susretom ispred Bijele kuće, a kako je odmicao, 77-godišnji kralj Čarls i 79-godišnji predsjednik Tramp pokazali su srdačan odnos, razmjenjujući ljubazne izjave o zajedničkoj kulturi i istoriji svojih zemalja, ali i razmjenjujući poneku neprijatnu šalu.

Vrhunac je bio dirljiv, ali i znakovit dar – džinovsko mesingano zvono sa ugraviranim Trampovim imenom, koje je kralj poklonio predsjedniku, svom poznaniku već 20 godina.

Dar sa istorijskom težinom

Iako ovo sjajno mesingano zvono možda nema novčanu vrijednost darova kojima su neke zemlje obasipale Trampa, poput Katara koji mu je poklonio Boing 747, njegova istorijska važnost daleko je veća. Zvono, naime, potiče sa britanske podmornice iz Drugog svjetskog rata nazvane H.M.S. Tramp.

Ta podmornica odigrala je ključnu ulogu za Kraljevsku mornaricu u osiguravanju svjetskih plovnih puteva za britanski i američki odgovor na uspon nacizma u Evropi.

Kralj Čarls, koji je i sam prije pola veka služio u Kraljevskoj mornarici, objasnio je predsjedniku da je podmornica imala "kritičnu ulogu tokom rata na Pacifiku", podsjetivši kako su Njemačka i Japan poraženi zahvaljujući snazi transatlantskog saveza.

Monarh je naglasio da je zvono sa broda njegov "lični" dar predsjedniku te dodao: "Neka stoji kao svjedočanstvo zajedničke istorije naših naroda i sjajne budućnosti." A onda je uslijedila neočekivana i suptilna šala.

A bell with history, humour and meaning.



At the White House State Dinner, His Majesty King Charles III presented President Trump with the original bell from HMS Trump, a British submarine launched in 1944 during the Second World War.



— British Embassy Washington (@UKinUSA) April 29, 2026

"Ako nas trebate, samo pozvonite"

"A ako nas ikada budete trebali, samo pozvonite", našalio se kralj, aludirajući na vijek vojne saradnje dva saveznika, sa 12.000 američkih vojnika stacioniranih u Britaniji i hiljadama obaveštajaca koji rade u britanskom špijunskom centru GCHQ.

No, ova opaska bila je i suptilna referenca na trenutne napetosti. Predsjednik Tramp nedavno je oštro kritikovao britanskog premijera Kira Starmera jer se, zajedno sa ostatkom NATO-a, suzdržao od pridruživanja američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Tramp je tada britansku Kraljevsku mornaricu, koja je vladala svjetskim okeanima u vrijeme kad je Amerika prije 250 godina izborila nezavisnost, potcijenio, a njena dva nosača aviona nazvao "igračkama" jer nisu odmah raspoređeni na Bliski istok. Dar u obliku zvona sa britanskog broda koji je branio američke interese na Pacifiku mogao bi da posluži kao podsjetnik na tu istoriju.

Šala na račun istorijskih saveznika

Iznenađujućem humoru kralja Čarlsa tu nije bio kraj. Osvrnuo se i na druge transatlantske nesuglasice poslednjih mjeseci.

"Nedavno ste komentarisali, gospodine predsjedniče, da bi evropske zemlje govorile njemački da nije bilo Sjedinjenih Država. Smijem li primijetiti da biste vi, da nije bilo nas, govorili francuski?" rekao je kralj, što je izazvalo smijeh u dvorani.

Svoj govor, za koji je dobio ovacije, zaključio je pomirljivim tonom.

"Američko vođstvo pomoglo je u obnovi razorenog kontinenta, odigravši odlučujuću ulogu kao branitelj slobode u Evropi. Mi to, a i ja lično, nikada nećemo zaboraviti", poručio je kralj Čarls.

(Index/MONDO)