Donald Tramp ponovo je kritikovao njemačkog kancelara Fridriha Merca, uz nove oštre poruke u kojima je doveo u pitanje njegove stavove o Iranu i zaprijetio mogućim smanjenjem američkog vojnog prisustva u Njemačkoj.

Američki predsjednik Donald Tramp je u novoj objavi na svojoj društvenoj mreži napao njemačkog kancelara Fridriha Merca. To je nastavak Trampovog sukoba sa Merzom, koji je počeo nakon što je njemački kancelar rekao da Iran ponižava SAD odlaganjem pregovora u kontekstu rata između SAD i Izraela protiv Irana.

Tramp je oštro reagovao, rekavši da Merc "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje" i dodao da "ne zna o čemu priča". Dan kasnije, na društvenoj mreži Truth Social napisao je da Vašington razmatra smanjenje broja američkih vojnika u Njemačkoj.

"Njemački kancelar bi trebalo da posveti više vremena okončanju rata između Rusije i Ukrajine, u kome je bio potpuno neefikasan i popravljanju svoje razorene države, posebno migracija i energetike, a manje miješanju u one koji uklanjaju iransku nuklearnu prijetnju i time čine svijet, uključujući i Njemačku, bezbjednijim mjestom! Predsjedniče DJT", napisao je Tramp.

Šta je Merc danas rekao?

Njemački kancelar Fridrih Merc u Minsteru je skoro cio govor posvetio isticanju saveza sa SAD i jedinstva NATO-a , očigledno kao odgovor na zaoštravanje odnosa iz Vašingtona. Bez direktnog pominjanja Donalda Trampa, jasno je stavio do znanja da Njemačka ne dovodi u pitanje transatlantske odnose.

Istakao je da se Berlin vodi "jasnim kompasom" usmjerenim na NATO i pouzdanim partnerstvom sa SAD, i da Njemačka radi "rame uz rame" sa svojim saveznicima, uz bliski i povjerljivi kontakt sa Vašingtonom, prenosi Index.

U istom kontekstu, naglasio je važnost reforme Bundesvera, rekavši da njemačka vojska mora biti spremna za brzu reakciju, ali i za dugoročne bezbjednosne izazove. Takođe je naveo nedavnu posjetu visokog američkog vojnog komandanta istoj bazi kao znak kontinuirane saradnje.

Promjena tona je vidljiva u njegovim izjavama o Iranu. Ovog puta, sav pritisak je usmjerio na Teheran, rekavši da mora da sjedne za pregovarački sto i prestane da ugrožava region i svijet, ističući da Njemačka djeluje u tijesnoj koordinaciji sa SAD i svojim partnerima.

Istovremeno, Trampove kritike saveznika u NATO-u i prijetnje smanjenjem američkog vojnog prisustva u Evropi nisu nove. Iako se takvi potezi razmatraju, analitičari procjenjuju da je povlačenje malo vjerovatno jer SAD imaju značajne koristi od prisustva u Njemačkoj. Rat u Iranu dodatno je pojačao zabrinutost u Evropi, koja se paralelno priprema za veću sopstvenu odbrambenu ulogu.