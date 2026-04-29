Tramp je izjavio da bi kralj Čarls mogao da ponudi drugačiji pristup problemima sa Iranom, hvaleći ga kao sjajnog monarha.

Donald Tramp je izjavio da bi kralj Čarls "verovatno pomogao" sa Iranom. Govoreći tokom državne posete kralja, predsjednik SAD rekao je da je monarh "fenomenalan predstavnik svoje zemlje" i nagovestio da bi imao drugačiji pristup sukobu od premijera Kira Starmera.

"Kralj voli svoju zemlju, i on je veliki kralj, i moj veliki prijatelj. I mislim da bi, da je to bilo do njega, vjerovatno pomogao nama u vezi sa Iranom", rekao je Tramp, piše Independent.

Na pitanje novinara da li mu je kraljev govor, u kojem se govori o potrebi za snažnim NATO savezom, promenio mišljenje, Tramp je rekao da je veoma razočaran u NATO nakon što su SAD "tražile od njih da urade neke stvari u vezi sa Ukrajinom i Iranom".

Hvaleći kralja kao "fantastičnog", dodao je: "On bi uradio- slijedio bi predloge koje smo dali u vezi sa Ukrajinom, jer, znate, imamo neka neslaganja oko Ukrajine, i to ne toliko sa NATO-om koliko sa evropskim zemljama."

Njegove izjave bile su još jedna prikrivena kritika premijera Starmera, koga je opisao kao "nije Vinston Čerčil".

Tramp je rekao da će ga kralj primiti prije nego što se vrati kući.

"Mislim da je on fenomenalan predstavnik svoje zemlje", rekao je.

"Mislim da ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu treba da budu ponosni. Svidio mi se govor juče. Gledao sam ga. Svideo mi se govor sinoć. Ne znam za moj govor. Mislim da je moj govor bio u redu, ali mislim da je on... Mislim da je on neverovatan kralj, i, uzgred, neverovatna kraljica. Oni su sjajan par", rekao je Tramp.

Predsjednik SAD je više puta kritikovao NATO zbog toga što, po njegovom mišljenju, previše zavisi od SAD kada je reč o finansiranju, i uspješno je vršio pritisak na saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu.

