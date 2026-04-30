Centralna komanda SAD zatražila je razmatranje raspoređivanja dugo odlagane hipersonične rakete američke vojske poznate kao "Tamni orao" na Bliski istok, sa mogućnošću njene upotrebe protiv Irana.

Kao razlog se navodi potreba za sistemom većeg dometa koji bi mogao da pogodi lansere balističkih raketa duboko unutar iranske teritorije.

Ukoliko bi odluka bila odobrena, to bi bio prvi put da SAD operativno raspoređuju ovu vrstu hipersoničnog oružja, javlja "Blumberg". Ističe se i da program kasni, posebno imajući u vidu da su Rusija i Kina već uvele slične sisteme u upotrebu.

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, Iran je svoje lansirne sisteme izmjestio van dometa rakete "Precizni udar", koja može da gađa ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara. Izvor, koji je želio da ostane anoniman, naveo je da konačna odluka o zahtevu još nije donijeta.

"Tamni orao", odnosno hipersonično oružje dugog dometa, procjenjuje se da ima domet veći od 2.700 kilometara. Razvijen je da leti brzinom većom od pet puta brzine zvuka, uz sposobnost manevrisanja kako bi izbegao protivraketnu odbranu, a prvenstveno je namijenjen za probijanje naprednih sistema PVO poput ruskih i kineskih. Cijena po komadu iznosi oko 15 miliona dolara, a prema dostupnim informacijama, trenutno ih nema više od osam u arsenalu.