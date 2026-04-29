"To ne možete da znate ako čitate lažni vijesti. Imali su 159 brodova, svaki je potopljen", rekao je predsjednik SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je večeras da je Ukrajina vojno poražena!

Veoma interesantna stvar dogodila se tokom današnjeg Trampovog razgovora sa novinarima i, zapravo, nije jasno da li je predsjednik SAD hteo da kaže da je Ukrajina ili Iran vojno poražen.

Sve se odigralo nakon 90-minutnog razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji mu je rekao o primirju sa Ukrajinom.

Na pitanje novinarke, još se ne zna čije redakcije, koji će se rat prije završiti: rat Amerike sa Iranom ili Rusije sa Ukrajinom, Tramp je rekao:

"To je interesantno pitanje, jer dolazi od vas. Ne znam. Možda su u sličnom vremenskom okviru".

President Trump, when asked which war will end first, Iran or Ukraine...



“I think they’re on a similar timeline.”



What’s interesting is that he clearly states—Ukraine has been militarily defeated!!!@realDonaldTrump@POTUShttps://t.co/e5zIDX4XWD@warDaniel47pic.twitter.com/ulfVrkdqpV — LeoRisingLioness8508 (@PheonixLeoRise8)April 29, 2026

Onda je dodao:

"Ukrajina je vojno poražena. To nećete znati ako čitate lažne vijesti. Znate, imali su 159 brodova, svaki im je pod vodom. Obično, to se smatra dobrim, zar ne? Bilo bi im teško da se pomorski vrate. Što se tiče avijacije, svaki avion im je oboren ili onesposobljen. Imaju projektile - 82 odsto im je otišlo. Imaju dronove - većinu su izgubili, imaju fabrike - većina nije u funkciji..."